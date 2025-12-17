14.2 करोड़ में बिके कार्तिक शर्मा के पिता ने दुकान और मां ने गहने बेचे थे

चेन्नई सुपर किंग्स टीम द्वारा मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिये भरतपुर के कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदने के बाद राजस्थान के भरतपुर सम्भाग में जश्न का माहौल है।प्राप्त जानकारी के अनुसार भरतपुर जिला मुख्यालय सहित भरतपुर सम्भाग में जगह जगह लोग सड़कों पर आतिशबाजी के साथ मिठाइया बाँट कर झूमते गाते नजर आ रहे हैं।







19 yr old Kartik Sharma, Right handed WK Batter who bats at 4,5 for his state team.



T20s: 334 runs in 12 matches



SR 162.93 (28 sixes)



List A: 445 runs Avg 55.63pic.twitter.com/7Dto6xXF6o



FC: 479 runs Avg 43.55 — TravisBickle (@TravisbickleCSK) December 16, 2025 अबूधाबी में मंगलवार को हुई नीलामी में कार्तिक और उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर 30 लाख रुपये के आधार मूल्य के साथ नीलामी में उतरे थे, लेकिन चेन्नई ने इन दोनों पर 14.20 करोड़ रुपये खरीद कर नया रिकॉर्ड बनाया।कार्तिक के लिए बोली लगाने की शुरुआत मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने की, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स भी इसमें शामिल हो गया। मुंबई जल्द ही बोली से बाहर हो गया जिसके बाद कोलकाता और लखनऊ ने कार्तिक की कीमत को 2.80 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया।



Kartik Sharma for 14.2C for CSK. 19 YO WK batter from Rajasthan, a six hitting monster with an insane bat swing. He already has 28 6s in T20s in just 205 balls. SR 163. Sample size less, but immense potential. Again, extraordinarily ballsy by CSK to go for uncapped talent! pic.twitter.com/UFfRl4veHY — Mama (@SriniMaama16) December 16, 2025 लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कार्तिक के पिता जिनका खुद का क्रिकेट करियर एक कंधे की चोट ने समाप्त कर दिया था उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन शुरु की थी। लेकिन जब कार्तिक का अभ्यास प्रभावित होने लग गया तो उन्हें वह छोड़ना पड़ा। यही नहीं उन्होंने जमीन और दुकान बेची, वहीं परिवार पर 27 लाख का कर्जा हो गया। ऐसे में मां को भी अपने गहने बेचने पड़े। घर उनके दादाजी की पेंशन से चला।

इसके बाद ही चेन्नई ने बोली में प्रवेश किया। बाद में सनराइजर्स हैदराबाद भी इसमें शामिल हो गया था लेकिन आखिर में चेन्नई ने 14.20 करोड़ रुपये में सौदा पक्का कर लिया।