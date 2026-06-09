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T20I टीम से बाहर हुए DSP सिराज, GT के इस गेंदबाज ने ली जगह

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Mohammad Siraj
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 (16:48 IST) Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 (16:56 IST)
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तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टी 20 सीरीज़ के लिए भारत की टीम से हटा दिया गया है।बीसीसीआई की मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट के बीच बातचीत के बाद, सिराज को उनके कार्यभार प्रबंधन के तहत आराम करने की सलाह दी गई है। यह फ़ैसला एक एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है ताकि लंबे अंतरराष्ट्रीय सत्र से पहले वे पूरी तरह ठीक हो सकें।पुरुष चयन समिति ने दोनों टी 20 सीरीज के लिए सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को चुना है।

बीसीसीआई ने बयान में कहा, ‘‘तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए भारत की टीम से हटा दिया गया है।’’बयान के अनुसार, ‘‘बीसीसीआई की मेडिकल टीम और टीम प्रबंधन के बीच चर्चा के बाद सिराज को उनके काम के बोझ के प्रबंधन के तहत आराम करने की सलाह दी गई है।’’

बीसीसीआई ने कहा, ‘‘यह फैसला एहतियाती उपाय के तौर पर लिया गया है जिससे कि लंबे अंतरराष्ट्रीय सत्र से पहले उन्हें ठीक होने का पूरा समय मिल सके। पुरुष चयन समिति ने दोनों टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया है।’’

सिराज को टी20 विश्व कप के लिए भी भारतीय टीम में देर से शामिल किया गया था जबकि उन्होंने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए सभी 17 मैच खेले और 19 विकेट लिए।दाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भी भारतीय टीम का हिस्सा थे जो सोमवार को तीन दिन के अंदर ही खत्म हो गया था।
आयरलैंड और इंग्लैंड टी 20 के लिए भारत की अपडेटेड टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा।

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