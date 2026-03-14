webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से बंधेंगे शादी के बंधन में

Advertiesment
Kuldeep Yadav
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (13:40 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (13:52 IST)
भारतीय बाएं हाथ के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्डा से आज परिणय सूत्र में बंधेंगे। कुलदीप यादव और वंशिका की शादी उत्तराखंड के मसूरी में हो रही है। होटल सेवॉए में इस विवाह का भव्य आयोजन होगा।
इससे पहले कल रात कुलदीप और वंशिका के रिश्तेदारों सहित महिला संगीत हुआ था जिसमें बिस्मिल ने धमाकेदार प्रस्तुति दी थी। इस महिला संगीत के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। संगीत समारोह में युजवेंद्र चहल, रिंकू सिंह सुरेश रैना दिख रहे हैं और आज विवाह में मोहम्मद सिराज और महेंद्र सिंह धोनी के भी शामिल होने की संभावना है।

कलाई के स्पिनर कुलदीप ने एशिया कप टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। उन्होंने एशिया कप में 6.27 की इकोनॉमी दर से गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट चटकाये।एशिया कप में उन्होंने अपना अभियान संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ सात रन पर चार विकेट के साथ शुरू किया जबकि फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 30 रन पर चार विकेट लेकर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका अदा की।हालांकि हाल ही में हुए टी-20 विश्वकप में उन्हें सिर्फ एक मैच मिला इसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया।

