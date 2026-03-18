Kuldeep Yadav की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ, खिलाड़ी ने पैर छू लिया आशीर्वाद [VIDEO]

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर Kuldeep Yadav ने शादी के बाद मंगलवार को लखनऊ के एक फाइव स्टार होटल में भव्य रिसेप्शन पार्टी दी। इस खास मौके पर कुलदीप अपनी पत्नी वंशिका के साथ पारंपरिक अंदाज में नजर आए। कुलदीप ने ब्लैक प्रिंस सूट पहना था, जबकि वंशिका क्रीम रंग की खूबसूरत साड़ी में दिखीं, जिस पर Red Stones की कारीगरी की गई थी। दोनों की जोड़ी बेहद आकर्षक और शाही लग रही थी, और होटल में फूलों की वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया।



#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath attends the wedding reception of Indian cricket team's World Cup-winning star spinner Kuldeep Yadav and Vanshika in Lucknow. pic.twitter.com/CINl4hAEyG — ANI (@ANI) March 17, 2026

Kuldeep Yadav के वेडिंग रिसेप्शन में Yogi Adityanath शामिल हुए।

लखनऊ के एक निजी होटल में भव्य समारोह आयोजित किया गया।

कुलदीप ने पैर छुए, वहीं वंशिका ने नमस्ते कर उनका स्वागत किया।#kuldeepyadav #VanshikaChadha #YogiAdityanath #cricket pic.twitter.com/rfqg35fhOc

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इस समारोह में राजनीति और क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath, Akhilesh Yadav, विधानसभा अध्यक्ष Satish Mahana और कांग्रेस नेता Rajeev Shukla ने नवदंपती को शुभकामनाएं दीं। वहीं क्रिकेट जगत से भारतीय टीम के मुख्य कोच Gautam Gambhir, Shikhar Dhawan और Ravindra Jadeja भी अपने परिवार के साथ पहुंचे।



Lucknow, Uttar Pradesh: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav attended the wedding reception of cricketer Kuldeep Yadav and Vanshika Chaddha at Hotel The Centrum and extended his congratulations pic.twitter.com/7Q94izf409 — IANS (@ians_india) March 17, 2026

रिसेप्शन के दौरान कुलदीप ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति सम्मान दिखाते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जबकि वंशिका ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मुख्यमंत्री ने नवदंपती को बुके और उपहार भेंट कर सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। वहीं, अखिलेश यादव ने कुलदीप को गले लगाकर बधाई दी, जबकि वंशिका ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

कुलदीप और वंशिका बचपन के दोस्त रहे हैं। कुलदीप का पैतृक घर कानपुर में है, जबकि वंशिका का परिवार भी वहीं पास के इलाके में रहता है। वंशिका ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई पूरी की है और उनका परिवार कॉर्पोरेट व पेशेवर पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है।

इससे पहले, 14 मार्च को दोनों ने उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन Mussoorie में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी की थी। यह समारोह एक प्रतिष्ठित होटल में संपन्न हुआ, जिसमें कई क्रिकेटर भी शामिल हुए।

हाल ही में कुलदीप उस भारतीय टीम का हिस्सा रहे, जिसने ICC Men's T20 World Cup 2026 का खिताब जीता। 8 मार्च को अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस बड़ी जीत के कुछ ही दिनों बाद कुलदीप ने अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की।

कुल मिलाकर, यह रिसेप्शन समारोह न सिर्फ एक निजी उत्सव था, बल्कि इसमें खेल और राजनीति जगत की कई प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी ने इसे एक यादगार आयोजन बना दिया।