UAE की टीम ने T20I World Cup में लड़ाया किला, खुश है पूर्व भारतीय कोच

WD Sports Desk

, बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (15:39 IST)
संयुक्त अरब अमीरात के मुख्य कोच और पूर्व भारतीय कोच लालचंद राजपूत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के आखिरी ग्रुप लीग मैच में 6 विकेटों की हार के बाद कहा कि उनकी टीम का अब तक T20I विश्व कप का सफर अच्छा रहा है और मैच दर मैच प्रदर्शन में सुधार आया है।

न्यूजीलैंड ने पहले मैच में यूएई को 10 विकेट से हराया लेकिन उसके बाद यूएई ने कनाडा को पांच विकेट से हराया और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच भी पांच विकेट से हारने से पहले आखिरी ओवर तक ले गए।हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हें एकतरफा मैच में 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी और उनका विश्वकप अभियान यहीं पर खत्म हो गया।

राजपूत ने कहा ,‘‘ कुल मिलाकर देखें तो सफर अब तक अच्छा रहा है। पहले मैच में गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके लेकिन बल्लेबाजों ने एक ईकाई के रूप में अच्छा खेला। पिछले 3 में से 2 मैचों में हमने साबित कर दिया है कि हम अपेक्षा से बेहतर टीम हैं।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ एसोसिएट देशों को उतने मैच खेलने का मौका नहीं मिलता है लिहाजा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ ज्यादा खेल नहीं पाते। यह उनके लिये अच्छा मौका है और एक बार जीतने के बाद आत्मविश्वास बढ जाता है जिससे मैच दर मैच प्रदर्शन में सुधार आता है।’’उन्होंने कहा ,‘‘ इस विश्व कप से आत्मविश्वास बढेगा कि हम भी जीत सकते हैं। उम्मीद है कि यह लय कायम रहेगी।’’

राजपूत ने गया में जन्मे बल्लेबाज सोहेब खान की तारीफ की जिन्होंने लगातार दो अर्धशतक लगाये हैं।उन्होंने कहा ,‘‘ वह मध्यक्रम में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। वह स्थानीय क्रिकेट खेलकर ही टीम में आया है और जबर्दस्त बल्लेबाजी की है। उसे अपने हुनर पर भरोसा है और उसके लिये यह सीखने का अच्छा मंच है।’

इंदौर की 5 वर्षीय जियाना कटारिया ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 28 सेकंड में हल कीं 5 सुडोकू पहेलियाँ

