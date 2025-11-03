वोलवार्ट के शतक पर स्टेडियम ने बजाई तालियां, हार के बाद निराश कप्तान ने क्या कहा

वोल्वार्ड्ट ने टीम के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘ इंग्लैंड के खिलाफ पहले लीग मैच में 69 रन पर आउट होकर 10 विकेट से हार का सामना करने के बाद वापसी करना टीम के लिए वाकई बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हम जो लचीलापन दिखा पा रहे हैं वह शानदार रहा। मुझे लगता है कि मैंने कप्तान के तौर पर कोच मंडला माशिम्बी के साथ अच्छा काम किया है। ’’
people of that same nation gave standing ovation to laura wolvaardt for her brilliant century against their own team in cwc final today
Congratulations to the host nation, India, on winning their first ICC Women's Cricket World Cup.
Our Proteas Women showed their #Unbreakable spirit throughout the tournament and your unwavering support carried them every step of the way.
Tomorrow, we rise and go again.
— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) November 2, 2025उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि हम उन मैचों के बाद टीम को फिर से तैयार कर पाए और फाइनल तक पहुंच पाये।’’उन्होंने इस दौरान अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन, खासकर सेमीफाइनल और फाइनल की पारियों के बारे में कहा कि इस टूर्नामेंट में उनके खेल ने काफी प्रगति की है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने सेमीफाइनल में 169 रन की ऐतिहासिक पारी के बाद भारत के खिलाफ फाइनल में 101 रन का योगदान दिया था।
- Lost the 2023 Women's T20WC Final.
- Lost the 2023 Men’s World Cup Semis.
- Lost the 2024 Men’s World Cup Final.
- Lost the 2024 women’s T20WC Final.
- Lost the 2025 U19 women’s T20WC Final.
- Lost the 2025 Women’s World Cup Final.
SOUTH AFRICA AND HEARTBREAK CONTINUES.