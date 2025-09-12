Hanuman Chalisa

लिटन दास के अर्धशतक से बांग्लादेश ने हांगकांग को सात विकेट से हराया

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (09:44 IST)
लिटन दास ने कप्तानी पारी खेलते हुए आक्रामक अर्धशतक लगाया जिसकी मदद से बांग्लादेश ने एशिया कप के अपने पहले मैच में बृहस्पतिवार को हांगकांग को सात विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए हांगकांग को सात विकेट पर 143 रन पर रोक दिया था। इसके बाद दास ने 39 गेंद में 59 रन बनाकर टीम को 14 गेंद बाकी रहते जीत दिलाई।
 
हांगकांग की यह टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार है जिसे पहले मैच में अफगानिस्तान ने 94 रन से हराया था।
 
बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैन इमोन ने 14 गेंद में 19 रन बनाये। बीच के ओवरों में रन मुश्किल से बने और पावरप्ले के बाद एक समय तो 33 गेंद में कोई चौका छक्का नहीं लगा था।
 
दास ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए यासिम मुर्तजा को छक्का लगाया और फिर दो चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। मुर्तजा के फेंके 15वें ओवर में 16 रन बने।
 
तौहीद ह्र्दय 36 गेंद में 35 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने दास के साथ 95 रन की साझेदारी की। दास 59 रन बनाकर अतीक इकबाल की गेंद पर बोल्ड हो गए लेकिन तौहीद ने टीम को विजयी रन तक पहुंचाया।
 
इससे पहले बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए हांगकांग को सात विकेट पर 143 रन पर रोक दिया।
 
नये कप्तान लिटन के साथ उतरी बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी करते हुए पावरप्ले में ही दबाव बना दिया था।
 
स्पिनर मेहदी हसन ने पहला ओवर डाला लेकिन तेज गेंदबाज तसकीन अहमद और तंजीम हसन साकिब ने हांगकांग के शीर्षक्रम को सबसे ज्यादा परेशान किया । नयी गेंद से सीम और स्विंग दोनों मिल रही थी जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया।
 
तसकीन ने अंशुमान रथ (चार) को अपने पहले ओवर में विकेट के पीछे लपकवाया जबकि तंजीम ने बाबर हयात (14) को आउट किया । इससे पहले हयात ने उन्हें स्ट्रेट छक्का जड़ा था।

पावरप्ले में हांगकांग का स्कोर दो विकेट पर 34 रन था।
 
सलामी बल्लेबाज जीशान अली (34 गेंद में 30 रन ) ने कुछ अच्छे स्ट्रोक्स लगाये जिसमें लेग स्पिनर रिशाद हुसैन को एक्स्ट्रा कवर पर जड़ा छक्का शामिल है । उन्हें मुस्ताफिजूर रहमान ने 12वें ओवर में आउट किया।
 
हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तजा ने 19 गेंद में 28 रन बनाये। उनकी इस पारी की मदद से ही हांगकांग टीम 140 रन के पार जा सकी।  (भाषा)


