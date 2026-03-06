Festival Posters

माही साक्षी की जोड़ी पर रही कैमरे की नजर, साक्षी ने मैच के दौरान की यह नासमझी (Video)

dhoni and sakshi
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (12:50 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (12:54 IST)
महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में दिखे। कैमरे की नजर ज्यादातर इस जोड़ी पर रही। जब इस युगल से रोहित शर्मा मिले तो साक्षी ने यह कहा भी कि वह काफी फिट नजर आ रहे हैं।
लेकिन असल मजा तब आया जब जसप्रीत बुमराह ने बंप गेंद को लपका और साक्षी को लगा कि विकेट गिर गया है। ऐसे में वह उछल पड़ी। लेकिन उनके पीछे खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बताया कि वह कैच नहीं हुआ है। गेंद नीचे टप्पा खाई है। ऐसे में यह बड़ा मजेदार पल बन गया।

संजू सैमसन 42 गेंदों में (89) ने मैजिक दिखाया, फिर बैथेल 48 गेंदों में 105 रन ने अनहोनी को लगभग होनी कर दिया था। लेकिन बुमराह ने डेथ ओवर में छह रन वाला ओवर डाल दिया, फिर हार्दिक आकर विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को 30 रनों की दरकार थी और इस ओवर की पहली गेंद पर उसने बेथेल का विकेट गंवा दिया। भारत ने गुरुवार को टी-20 विश्वकप के दूसरे सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड पर सात रनों से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। जहां रविवार को उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। संजू सैमसन काे ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार मिला।

