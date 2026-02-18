Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मथीशा पथिराना टी-20 विश्वकप से बाहर, लंका में लौटे मधुशंका

Advertiesment
हमें फॉलो करें Srilanka

WD Sports Desk

, बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (21:00 IST)
श्रीलंका को अपने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप अभियान में एक और चोट का झटका लगा है, जब सीमर मथीशा पथिराना बाकी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। लेफ़्ट-आर्म पेसर दिलशान मदुशंका को आईसीसी की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने रिप्लेसमेंट के तौर पर मंज़ूरी दे दी है।

सोमवार (16 फरवरी) को पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका के ग्रुप बी मैच के दौरान पथिराना अपने पहले ओवर की सिर्फ़ चार गेंद डालने के बाद ही अपना बायां पैर पकड़कर लेट गए। वह लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए और वापस नहीं लौटे, जबकि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हरा दिया।

आईसीसी ने पथिराना के बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की पुष्टि की, जिससे वह तुरंत टूर्नामेंट से बाहर हो गए। यह श्रीलंका को लगी दूसरी बड़ी चोट है, इससे पहले रिस्ट-स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर होना पड़ा था, जो उन्हें आयरलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में लगी थी।

बाएं हाथ के सीमर मदुशंका ने आखिरी बार अगस्त 2025 में ज़िम्बाब्वे दौरे के दौरान वनडे सीरीज में दो मैच खेले थे। वह भी तब से चोट से जूझ रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में ओमान के खिलाफ श्रीलंका ए के लिए टी20 वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्हें तीन ओवर में कोई विकेट नहीं मिला था।

मदुशंका ने 15 टी20 खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9.75 की इकॉनमी रेट से इतने ही विकेट लिए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उनके सबसे खास कारनामे 2023 वनडे वर्ल्ड कप से जुड़े हैं, जहाँ वे 25.00 की एवरेज से 21 विकेट लेकर श्रीलंका के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे।

श्रीलंका अब अपने आखिरी ग्रुप बी मैच में कोलंबो में ज़िम्बाब्वे से खेलेगी, जिसके बाद वे रविवार (22 फरवरी) को पल्लेकेले में इंग्लैंड के खिलाफ अपने सुपर आठ अभियान की शुरुआत करेंगे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

T20I World Cup में खाता नहीं खोलने वाले अभिषेक नंबर 1 पर, ईशान पहुंचे टॉप 10 में

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels