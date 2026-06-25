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जसप्रीत बुमराह को खतरा, यह कीवी पेसर भी बना टॉप टेस्ट गेंदबाज

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Jasprit Bumrah
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 (16:00 IST) Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 (16:02 IST)
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न्यूजीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ मैट हेनरी आईसीसी मेन्स टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए हैं। यह बदलाव ‘द ओवल’ में हुई आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज़ के दूसरे मैच के बाद हुआ, जिसे मेहमान टीम ने 253 रनों से जीतकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी।हेनरी ने मैच में 109 रन देकर 11 विकेट लेने के शानदार प्रदर्शन के दम पर बॉलिंग रैंकिंग में भारत के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की बराबरी कर ली।36 साल में पहली बार न्यूजीलैंड की ओर से कोई गेंदबाज नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग पर पहुंचा है।
ऐसे में, हेनरी के पॉइंट्स का आंकड़ा टेस्ट इतिहास में न्यूज़ीलैंड के केवल दो खिलाड़ियों (बल्लेबाज़ या गेंदबाज़) से ही कम रहा है। नवंबर 2024 में कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ने के बाद से बुमराह अकेले टॉप पोजीशन पर काबिज़ थे। ‘द ओवल’ टेस्ट के बाद रैंकिंग में ऊपर चढ़ने वाले अन्य गेंदबाज़ों में जोफ्रा आर्चर (छह स्थान ऊपर चढ़कर 50वें) और जैकब बेथेल (29 स्थान ऊपर चढ़कर 85वें) शामिल हैं।

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