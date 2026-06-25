जसप्रीत बुमराह को खतरा, यह कीवी पेसर भी बना टॉप टेस्ट गेंदबाज

ऐसे में, हेनरी के पॉइंट्स का आंकड़ा टेस्ट इतिहास में न्यूज़ीलैंड के केवल दो खिलाड़ियों (बल्लेबाज़ या गेंदबाज़) से ही कम रहा है। नवंबर 2024 में कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ने के बाद से बुमराह अकेले टॉप पोजीशन पर काबिज़ थे। ‘द ओवल’ टेस्ट के बाद रैंकिंग में ऊपर चढ़ने वाले अन्य गेंदबाज़ों में जोफ्रा आर्चर (छह स्थान ऊपर चढ़कर 50वें) और जैकब बेथेल (29 स्थान ऊपर चढ़कर 85वें) शामिल हैं।
Matt Henry becomes the first New Zealand pacer in 36 years to claim the No.1 spot on the ICC Test bowling Rankings. pic.twitter.com/kPX78q2Pja— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 24, 2026