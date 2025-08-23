बांग्लादेश के एशिया कप दल से बाहर हुए मेहदी हसन मिराज

बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज नुरुल हसन और ऑलराउंडर सैफ हसन की एशिया कप टीम में वापसी हुई है। बांग्लादेश ने यूएई में होने वाले टूर्नामेंट के लिए 16-सदस्यीय दल की घोषणा की, जो 30 अगस्त से नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में भी हिस्सा लेगा। हालांकि इस दल में ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराजऔर मोहम्मद नईम को जगह नहीं मिली है, जो पिछले महीने पाकिस्तान को 2-1 से हराने वाली बांग्लादेश टीम का हिस्सा थे।

मेहदी निजी कारणों से नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज का हिस्सा नहीं होने वाले थे, लेकिन इसके कारण उन्हें एशिया कप से भी बाहर कर दिया गया। गौरतलब है कि मेहदी बांग्लादेश के वनडे टीम के कप्तान हैं। उन्होंने हाल ही में टी20 टीम में वापसी की थी, लेकिन कोई असर नहीं डाल पाए थे। हालांकि वह चार स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल हैं।

वहीं नुरुल ने अपना पिछला टी20, 2022 के टी20 विश्व कप के दौरान खेला था, जब उन्होंने पांच पारियों में सिर्फ 41 रन बना पाए थे। उनकी फॉर्म 2024-25 सीन में लौटी, जब उन्होंने बीपीएल, एनसीएल और ग्लोबल सुपर लीग में 132.90 के स्ट्राइक रेट से कुल मिलाकर 513 रन बना डाले। 31 वर्षीय नुरुल ने 2024 में रंगपुर राइडर्स को पहला जीएसएल खिताब भी जिताया।

सौम्य सरकार, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद अन्य स्टैंडबाय खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश 30 अगस्त, 1 और 3 सितम्बर को नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन टी20 खेलेगा। उनका एशिया कप अभियान 11 सितम्बर को अबु धाबी में हांगकांग के खिलाफ शुरू होगा। (एजेंसी)



एशिया कप और नीदरलैंड्स टी20 के लिए बांग्लादेशी दल: लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवे हुसैन ईमॉन, सैफ हसन, तौहीद हृदॉय, जाकेर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नासुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन