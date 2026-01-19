rashifal-2026

भारत में वनडे सीरीज जीतने वाले पहले कीवी कप्तान बने माइकल ब्रेसवेल

WD Sports Desk

, सोमवार, 19 जनवरी 2026 (13:20 IST)
INDvsNZ न्यूजीलैंड टीम ने इससे पहले कई कप्तानों की अगुवाई में भारतीय जमीन पर क्रिकेट खेली लेकिन यहां सीरीज जीतने का स्वाद नहीं चख पाई। स्टीफन फ्लेमिंग से लेकर ब्रेंडन मक्कलम, डेनियल विट्टोरी से लेकर केन विलियमसन ना जाने कितने कप्तानों को सीरीज हार कर रुखसत लेना पड़ा।

न्यूजीलैंड की टीम में कुछ मुख्य खिलाड़ी नहीं थे और टीम ने माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में 1988 के बाद भारत में अपनी पहली सीरीज जीती। माइकल ब्रेसवेल खुद एक स्थापन्न कप्तान थे जो अंतिम पारी में मैदान पर भी नहीं उतरे और उनकी जगह डैरिल मिचेल को कप्तानी करनी पड़ी।इससे पहले न्यूजीलैंड ने 7 वनडे सीरीज  भारत में खेली और सबमें उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जो किसी खेल प्रेमी ने नहीं सोचा था वह हो गया।

कल जहां विराट कोहली खड़े थे पिछले भारत दौरे पर माइकल ब्रेसवेल वहीं खड़े थे जब उनकी 78 गेंदो  पर खेली गई 140 रनों की पारी टीम को जीत नहीं दिला पाई थी। उस समय कीवी टीम ने 122 पर 5 विकेट गंवा दिए थे और टीम बमुश्किल 14-15 रन से मैच हारी थी।ब्रेसवेल ने कहा, ‘‘पहली बार किसी न्यूजीलैंड टीम ने यहां वनडे श्रृंखला जीती है, यह खास है। आप हमेशा यहां आकर अच्छा क्रिकेट खेलने की उम्मीद करते हैं। एक ग्रुप के तौर पर, हमने वही किया जो हम अच्छा करते हैं। ’’

