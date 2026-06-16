मिचेल मार्श ने भरोसा दिलाया वनडे जैसा हाल T-20I सीरीज में नहीं होगा

Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 (16:26 IST)
Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 (16:29 IST)
बांग्लादेश के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज हारकर शर्मनाक रिकॉर्ड बनाचुकी ऑस्ट्रेलिया के टी-20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान मिचेल मार्श ने कहा टीम एकदिवसीय सीरीज से आगे बढ़ चुकी है और टी-20 सीरीज में बांग्लादेश के हाथों शर्मसार नहीं होगी।
गौरतलब है कि मिचेल मार्श एकदिवसीय सीरीज से बाहर बैठे थे। उनके साथ ट्रेविस हेड और मुख्य गेंदबाजों की तिकड़ी भी बाहर थी। बांग्लादेश इसका फायदा उठाकर 2-1 से एकदिवसीय सीरीज जीत गया। हालांकि तीसरा एकदिवसीय मैच भी ऑस्ट्रेलिया बुमुश्किल 1 विकेट से जीता।
ऑस्ट्रेलिया को चट्टोग्राम में अब बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दो दो हाथ करने हैं। अगले दोनों मैच 19 और 21 तारीख को खेले जाएंगे। टीम में टिम डेविड, और एरॉन हार्डी की वापसी हुई है।
हालांकि मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को बांग्लादेश की तेज गेंदबाजी ईकाई से सावधानी बरतने की हिदायत दी है।मार्श ने कहा, "मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए कुछ तेज़ गेंदबाज़ों का होना वाकई रोमांचक है। हमने 2021 में जो अनुभव किया था, उससे अलग हालात देखे हैं, और मुझे लगता है कि यह क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। हम साउथ अफ्रीका में 2027 वर्ल्ड कप का इंतज़ार कर रहे हैं। यह उनके लिए वाकई एक रोमांचक संभावना है, और हम अब इस फ़ॉर्मेट में उनके ख़िलाफ़ खेलने की चुनौती का इंतज़ार कर रहे हैं।"
"मैं कभी यहाँ नहीं आया और न ही इस मैदान पर खेला हूँ, इसलिए यह मेरे लिए भी नया और रोमांचक है। विकेट पर थोड़ी घास है। यह एक अच्छी सतह लगती है और मुझे यकीन है कि यह क्रिकेट का एक शानदार और मनोरंजक खेल पेश करेगी।"उन्होंने आखिर में कहा, "वे एक अच्छी टीम हैं। वे हाल ही में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, और इससे हमें एक बड़ी चुनौती मिलेगी - एक ऐसी चुनौती जिसके लिए हम तैयार रहेंगे।"
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