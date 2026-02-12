Biodata Maker

नबी ने की गुस्ताखी, अंपायर से ऐसा बर्ताव करने की मिली सजा

WD Sports Desk

, गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (15:38 IST)
अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी पर टी20 विश्व कप 2026 ग्रुप डी के मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी अचार संहिता के लेवल 1 को तोड़ने के लिए मैच फ़ीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की वेबसाइट के मुताबिक, नबी को कोड के आर्टिकल 2.4 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो “इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के निर्देश को न मानने” से जुड़ा है।

यह घटना अफगानिस्तान की पारी के 14वें ओवर की शुरुआत में हुई, जब नबी दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी के रिस्टबैंड को लेकर मैदानी अंपायरों से बात कर रहे थे।
लेवल 1 के उल्लंघन पर कम से कम ऑफिशियल फटकार और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी की मैच फ़ीस का 50 परसेंट जुर्माना हो सकता है। मैच का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने दो सुपर ओवर के बाद रोमांचक जीत हासिल की।खास बात यह है कि मोहम्मद नबी ने 150 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, और इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के एलीट ग्रुप में शामिल हो गए हैं। उनके नाम अफगानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड भी है।

