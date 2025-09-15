Biodata Maker

ओवल टेस्ट में लिए गए 9 विकेट के बलबूते ही सिराज जीते प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड

WD Sports Desk

, सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (17:33 IST)
भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के लिए अगस्त महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। वहीं महिला वर्ग में आयरलैंड की शीर्ष ऑलराउंडर ओरला प्रेंडरगैस्ट ने यह पुरस्कार जीता।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आज अगस्त महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की घोषणा की। सिराज ने न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स को पछाड़ते हुए 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' का पुरस्कार जीता। सिराज के शानदार प्रदर्शन ने भारत को ओवल टेस्ट मैच में छह रनों से जीत दर्ज की थी।

अगस्त के माह में सिर्फ ओवल टेस्ट खेला गया जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के कुल 9 विकेट चटकाए। पहली पारी में उन्होंने 16.2 ओवर में 86 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 30.1 ओवर में 104 रन देकर 5 विकेट लिए।
पुरस्कार जीतने के बाद सिराज ने कहा, "आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुना जाना मेरे लिए विशेष सम्मान की बात है। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी एक यादगार सीरीज थी, और यह मेरे द्वारा अब तक खेले गए सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक थी। मुझे गर्व है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण स्पेल के साथ, खासकर निर्णायक क्षणों में, योगदान दे सका। शीर्ष बल्लेबाज़ों के खिलाफ उनकी घरेलू परिस्थितियों में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इससे मेरा सर्वश्रेष्ठ भी सामने आया।"

उन्होंने कहा, "यह पुरस्कार जितना मेरा है, उतना ही मेरे साथियों और सहयोगी स्टाफ का भी है, क्योंकि उनके निरंतर प्रोत्साहन और विश्वास ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा और हर बार जब मैं भारत की जर्सी पहनूंगा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। "

महिला वर्ग में आयरलैंड की शीर्ष ऑलराउंडर ओरला प्रेंडरगैस्ट को अगस्त महीने का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 23 वर्षीय प्रेंडरगैस्ट ने नीदरलैंड की ऑलराउंडर आइरिस ज़्विलिंग और पाकिस्तान की विकेटकीपर मुनीबा अली को कड़ी टक्कर देते हुए यह सम्मान हासिल किया।

अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय टी-20 सीरीज में दबदबा बनाने वाली प्रेंडरगैस्ट इस सम्मान के मिलने पर खुश व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे यह पुरस्कार पाकर बहुत खुशी हो रही है और मैं आईसीसी और मेरे लिए वोट करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं अपनी टीम की साथियों और सहयोगी स्टाफ का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने पूरे ग्रीष्मकाल में कड़ी मेहनत की और कुछ महत्वपूर्ण सीरीज जीत लीं।"

