CSK फैंस के लिए खुशखबरी, धोनी खेलेंगे IPL 2026, CSK में होगी संजू सैमसन की एंट्री?

IPL 2026 NEWS : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। टीम के दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब भी रिटायर नहीं होने वाले हैं। फ्रेंचाइज़ी के सीईओ कासी विश्वनाथन (Kasi Viswanathan) ने पुष्टि की है कि धोनी IPL 2026 में भी पीली जर्सी में खेलते नजर आएंगे। धोनी ने खुद टीम मैनेजमेंट को अपनी उपलब्धता की जानकारी दी है। विश्वनाथन ने कहा, “एमएस ने हमें बताया है कि वह अगले सीजन के लिए तैयार हैं। वह सिर्फ खेलेंगे ही नहीं, बल्कि टीम की रणनीति और प्लानिंग में भी अहम भूमिका निभाएंगे।”

CSK के लिए कठिन रहा पिछला सीजन आईपीएल 2025 का Chennai Super Kings के लिए निराशाजनक रहा था। टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीत सकी और पहली बार पॉइंट्स टेबल के निचले पायदान पर रही। कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के चोटिल होने के बाद धोनी ने बीच सीजन में फिर से कप्तानी संभाली, लेकिन टीम की किस्मत नहीं बदल सकी। अब जब आईपीएल 2026 नजदीक है, फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि यह धोनी का आखिरी लेकिन यादगार सीजन साबित होगा। अगर वह खेलते हैं, तो यह CSK के साथ उनका 17वां और कुल 19वां आईपीएल सीजन होगा।







धोनी ने अब तक CSK के लिए 248 मैचों में 4,865 रन बनाए हैं और टीम को पांच बार चैंपियन बनाया है — 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में।







संजू सैमसन को लेकर बड़ी हलचल इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) को लेकर कई टीमों के बीच ट्रेड की बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि संजू खुद नई शुरुआत करना चाहते हैं और इसके लिए CSK, दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals), लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Rights) जैसी टीमों से बातचीत चल रही है।

सूत्रों के मुताबिक, CSK और RR के बीच इस डील पर गंभीर चर्चा हो रही है। ट्रेड के तहत राजस्थान किसी बड़े CSK खिलाड़ी को अपने साथ लेने पर विचार कर सकता है। दोनों टीमों के मैनेजमेंट के बीच बातचीत जारी है और 10 या 11 नवंबर को धोनी, रुतुराज गायकवाड़, स्टीफन फ्लेमिंग और कासी विश्वनाथन*की एक अहम मीटिंग भी होनी है, जिसमें इस सौदे को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। BCCI ने 15 नवंबर तक टीमों को अपने रिटेन (Retain) किए गए खिलाड़ियों की सूची देने की समय सीमा तय की है। इसके बाद दिसंबर में आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन होने की संभावना है। ऐसे में आने वाले कुछ हफ्ते काफी रोमांचक रहने वाले हैं क्योंकि कई बड़े नाम टीम बदल सकते हैं।



