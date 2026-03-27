मुंबई की पलटन कागज पर सबसे मजबूत पर क्या खिताब के लिए है संतुलन

मुंबई इंडियन्स की टीम अंतिम बार साल 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर पाई थी। आईपीएल की संयुक्त सबसे सफल टीम अब तक बस इंतजार ही कर रही है।मुंबई की टीम पिछले सत्र में चौथे स्थान पर रहकर प्लेऑफ में पहुंची थी। पांच बार की चैंपियन यह टीम अपने इस प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश करेगी।





ताकत



विस्फोटक बल्लेबाजी-



मुंबई की विस्फोटक बल्लेबाजी इतनी गहरी है कि नाम का अंत ही नहीं होता। नीलामी में क्विंटन डि कॉक और शेरेफेन रदरफोर्ड के आने से यह और भी खतरनाक लगती है। रोहित शर्मा सूर्युकमार यादव तिलक वर्मा और रायल रिकल्टन को लाइसैंस मिला हुआ है कि वह हर बॉल को छक्का मारने की सोचें।





ऑलराउंडर्स के ढेरों विकल्प-



पिछले सत्र में हार्दिक पांड्या, नमनधीर और कॉ्बिन बॉश, मिचेल सैंटनर के बाद टीम ने नीलामी में विल जैक्स और शार्दूल को भी जोड़ लिया। जिससे टीम के पास ढेरों ऑलराउंडर्स के विकल्प हो गए हैं। यह टीम को कागज पर बेहद मजबूत बनाती है।





3 कप्तानों के कप्तान हार्दिक-



मुंबई इंडियन्स में 2 कप्तान है जो हालिया हुए टी-20 विश्वकप में दोनों टीम के कप्तान थे, सूर्यकुमार यादव और मिचेल सैंटनर, इसके अलावा टीम के पास पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं जो टी-20 विश्वकप 2024 के विजेता कप्तान हैं और 5 बार इस फ्रैंचाइजी को आईपीएल जिता चुके हैं। ऐसे में अगर हार्दिक से कुछ गलती होती है तो कप्तानी में यह तीनों सुझाव दे सकते है।





कमजोरी



बुमराह और सैंटनर पर गेंदबाजी निर्भर-



जसप्रीत बुमराह और मिचेल सेंटनर पर ही तेज गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजी का भार रहने वाला है। इनके 8 ओवर टीम के लिए खेलना मुश्किल होता है। लेकिन इन दोनों में से किसी भी एक का दिन खराब हो तो टीम के पास विश्वसनीय गेंदबाजी विकल्प की कमी हो जाती है।इसके बाद टीम के पास 2 विश्वसनीय विकल्प ही बचते हैं। ट्रैंट बोल्ट जो अब 36 पार हो चुके हैं और अल्लाह गजनफर जो अभी अनुभवहीन है।





रोहित शर्मा का खराब फॉर्म-



रोहित ने भी अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। एक बल्लेबाज के रूप में उन्होंने आईपीएल में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया है।इस 38 वर्षीय खिलाड़ी का किसी एक सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 538 रन है। वह अपने इस रिकॉर्ड को सुधारना चाहेंगे और साथ ही मुंबई को उसका छठा खिताब दिलाने में भी अहम भूमिका निभाना चाहेंगे।





टीम- हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, क्विंटन डि कॉक, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, शेरेफेन रदरफोर्ड, कॉ्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दूल ठाकुर, नमन धीर, ट्रैंट बोल्ट , जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर, राज अंगज बावा, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, मिचेल सेंटनर

