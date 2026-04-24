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Hardik Era का सबसे काला दिन: 18 साल में पहली बार MI की ऐसी बेइज्जती! क्या शर्मा को वापस मिलेगी कप्तानी?

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hardik pandya captaincy hindi news
BY: कृति शर्मा
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (14:26 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (15:30 IST)
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Hardik Pandya Captaincy : आईपीएल 2026 में Mumbai Indians की हालत ऐसी हो गई है, जिसकी शायद किसी फैन ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक समय पांच बार की चैंपियन रही यह टीम अब संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी है और अब Underdog Teams में गिनी जा रही है और इस गिरावट के केंद्र में खड़े हैं कप्तान Hardik Pandya।
 
18 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, वानखेड़े में टूटा अभिमान
Chennai Super Kings के खिलाफ वानखेड़े में मिली 103 रनों की हार सिर्फ एक हार नहीं थी यह मुंबई इंडियंस के इतिहास की सबसे बड़ी हार बन गई। इससे पहले कभी भी टीम इतनी बड़ी हार का सामना नहीं कर पाई थी। इस मैच में Sanju Samson ने 101* रनों की तूफानी पारी खेलकर मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं और 207 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में मुंबई की टीम सिर्फ 104 रन पर ढेर हो गई और यहीं से सवालों का तूफान शुरू हो गया।
 
कप्तानी पर उठते सवाल
 
हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है।
 
  • पावरप्ले में बार-बार विकेट गिरना
  • गेंदबाजी में महंगे ओवर
  • बल्लेबाजी में अस्थिरता
 
ये सभी समस्याएं अब “ Repeated pattern” बन चुकी हैं। CSK के खिलाफ मैच में भी 11 रन पर 3 विकेट गिरना टीम की कहानी बयान कर गया।
 
 
रोहित से हार्दिक: क्या फैसला गलत था?
 
जब Rohit Sharma से कप्तानी लेकर हार्दिक पांड्या को सौंपी गई थी, तब इसे एक “फ्यूचर प्लान” (Future Plan) बताया गया था। लेकिन अब वही फैसला सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आलोचना झेल रहा है।
 
ट्रोलर्स खुलकर कह रहे हैं:
 
"रोहित से कप्तानी छीनना सबसे बड़ी गलती थी”
 “टीम की पहचान ही खत्म हो गई”
“लीडरशिप में वो बात नहीं जो MI को चाहिए”
 
कुछ फैंस तो इसे फ्रेंचाइज़ी के इतिहास की सबसे बड़ी “ब्लंडर” तक बता रहे हैं।

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टीम नहीं, पूरा सिस्टम लड़खड़ाया
 
सिर्फ हार्दिक को दोष देना आसान है, लेकिन सच्चाई थोड़ी गहरी है। कोचिंग स्टाफ से लेकर प्लेइंग XI तक—कहीं भी स्थिरता नहीं दिख रही।
 
  • गेंदबाज लगातार 18-20 रन के ओवर दे रहे हैं
  • मिडिल ऑर्डर पर भरोसा नहीं बन पा रहा
  • टीम कॉम्बिनेशन बार-बार बदल रहा है
 
उम्मीद अभी बाकी है?
 
पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस की स्थिति बेहद खराब है और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब लगभग हर मैच जीतना जरूरी हो गया है।
 
लेकिन सवाल ये है
क्या यह टीम वापसी कर सकती है?
या फिर 2026 का सीजन मुंबई के लिए “Transition Phase” बनकर ही रह जाएगा?

 
मुंबई इंडियंस का यह पतन सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि टीम की पहचान में भी दिख रहा है। हार्दिक पांड्या के लिए यह सीजन एक बड़ी परीक्षा है क्योंकि अब बात सिर्फ कप्तानी की नहीं, बल्कि विरासत बचाने की है।

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About Writer कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें

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