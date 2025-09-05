ganesh chaturthi

न्यूजीलैंड के दिग्गज टेलर की वापसी, टी20 वर्ल्ड कप की रेस में इस देश के लिए खेलेंगे रॉस

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (13:13 IST)
Ross Taylor Samoa : न्यूजीलैंड के महान क्रिकेटर रोस टेलर संन्यास का फैसला बदलकर अगले महीने ओमान के लिए टी20 विश्व कप (T20 World Cup) क्वालीफाइंग टूर्नामेंट खेलेंगे। टेलर ने 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 112 टेस्ट, 236 वनडे और 102 टी20 मैच खेले हैं। न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में वह 7683 रन बनाकर केन विलियमसन (Kane Williamson) के बाद दूसरे स्थान पर हैं।


 
टेलर की मां लोटे समोआ में पैदा हुई थी। वह ल्यूपेपे लुटेरू रोस पूटोआ लोटे टेलर (Luteru Ross Poutoa Lote Taylor) के नाम से खेलेंगे।

41 वर्ष के टेलर को उनके दोस्त और तरूण नेथुला ने क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में समोआ के लिए खेलने की पेशकश की थी। वह अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप में जगह बनाने के लिए समोआ का पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मैच खेलेंगे।
 
टेलर ने स्टफ न्यूज वेबसाइट से कहा,‘‘ जब खिलाड़ी आपको संन्यास का फैसला बदलकर उनकी मदद के लिए कहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं अब युवा तो नहीं हूं लेकिन इतना फिट हूं कि बाउंड्री के पास दौड़ सकूं।’’  (भाषा)

