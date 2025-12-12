दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेटों से रौंदा

NZvsWI जेकब डफी (पांच विकेट) और माइकल रे (तीन विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज को 128 के स्कोर पर ढेर करने के बाद मिले 56 रनों के लक्ष्य को 10 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर नौ विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।







New Zealand's quest for another appearance in the World Test Championship Final just received a massive boost #WTC27 | #NZvWIhttps://t.co/UjPfevoi17 — ICC (@ICC) December 12, 2025 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर जेकब डफी ने ओजे शील्ड्स (नौ) को आउटकर 128 के स्कोर पर वेस्टइंडीज की दूसरी पारी का अंत कर दिया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 56 रनों का लक्ष्य मिला। न्यूजीलैंड के लिए जेकब डफी ने 38 रन देकर पांच विकेट लिये। माइकल रे को तीन विकेट मिले। जैकरी फॉक्स ने एक बल्लेबाज को आउट किया।



आज सुबह वेस्टइंडीज ने कल के दो विकेट पर 32 रनों से आगे खेलना शुरु किया। वेस्टइंडीज का तीसरा विकेट ब्रैंडन किंग (22) रनआउट के रूप में गिरा। शाई होप (पांच), रॉस्टन चेज (दो) रन बनाकर जल्द ही आउट होकर पवेलियन लौट गये। केवम हॉज ने 75 गेंदों में 35 रनों तथा जस्टिन ग्रीव्स 57 गेंदों में (25) कुछ संघर्ष करते दिखे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण के आगे वेस्टइंडीज के सात बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके।

इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने 10 ओवर में एक विकेट पर 57 रन बनाकर मुकाबला नौ विकेट से जीत लिया। कप्तान टॉम लेथम नौ रन बनाकर आउट हुये। डेवन कॉन्वे (28) और केन विलियमसन (16) रन बनाकर नाबाद रहे।वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 205 रनों का स्कोर बनाया था। उसके बाद न्यूजीलैंड ने पहली पारी नौ विकेट पर 278 के स्कोर पर घोषित कर दी थी।

