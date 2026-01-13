B ग्रेड न्यूजीलैंड राजकोट में भी लड़ाएगा किला, टीम इंडिया चाहे एकतरफा जीत

INDvsNZ न्यूज़ीलैंड की नौ मैचों की जीत का सिलसिला रोकने के बाद भारत न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बुधवार को होने वाले दूसरे वनडे में सीरीज जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेगा। गया है। हालांकि, न्यूज़ीलैंड इस बात का संतोष कर सकता है कि टॉस हारने के बावजूद उन्होंने भारत को मैच के 99वें ओवर तक खींच लिया। उन्हें लगेगा कि अगर वे ऐसा ही कर सकते हैं और कहीं से 20 और रन बना लेते हैं तो वे अपनी अनुभवहीन टीम के साथ भी पूरी ताकत वाली भारतीय टीम को चौंका सकते हैं।





दूसरी ओर, भारत को पता होगा कि वे बल्ले से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करने के बावजूद जीत गए। उन्होंने न्यूज़ीलैंड को 300 रन पर रोकने के लिए काफी हद तक अच्छी गेंदबाज़ी की, लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद की मुश्किल से खुश नहीं होंगे। उन्हें विश्वास होगा कि अगर वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब पहुंच सकते हैं तो वे सीरीज जीत सकते हैं, भले ही वे टॉस हार जाएं और फिर आखिरी वनडे में प्रयोग करने की उम्मीद करें।पिछले 13 वनडे में यह पहली बार था जब भारत के गेंदबाजों को पावरप्ले में कोई विकेट नहीं मिला।





टॉस की बात करें तो इस नए राजकोट स्टेडियम में चार वनडे ही हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी भी टीम ने वहां सफलतापूर्वक पीछा नहीं किया है। हालांकि, फॉर्मूला वही रहा है: अगर आप पहले बल्लेबाज़ी कर रहे हैं तो विरोधी टीम को मैच से बाहर कर दें।वडोदरा की तरह राजकोट में भी मौसम सुहावना है। वडोदरा में इतनी ओस नहीं थी कि गेंद पकड़ने में मुश्किल हो, लेकिन ठंडे तापमान में पिच थोड़ी तेज हो गई थी। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी को पहाड़नुमा करते हैं, तो राजकोट में टॉस इतना बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि टीमें अब मध्यम मात्रा में ओस से निपटने की आदी हो गई हैं।





कोहली और डेरिल मिशेल इस समय अपनी-अपनी टीमों के सर्वश्रेष्ठ और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज़ हैं। वे दोनों पहले वनडे में शतक के करीब पहुंच गए थे। हालांकि, कोहली पर टीम का बोझ कम है, जिसकी वजह से वह अपने करियर के आखिरी दौर में खुलकर खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड को मुकाबले में बने रहने के लिए मिशेल को और ज़्यादा मेहनत करनी होगी।





घायल वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम में आयुष बडोनी को शामिल किया गया है, जिसका मुख्य कारण हाल के दिनों में उनकी पार्ट-टाइम गेंदबाजी में मिली सफलता है। हालांकि, नीतीश कुमार रेड्डी पहले से ही टीम में हैं। हालात तय करेंगे कि बडोनी को डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं। साथ ही अर्शदीप सिंह प्रसिद्ध कृष्णा की जगह ले सकते हैं। विदेशी टीमों में, जिन्होंने भारत में भारत के खिलाफ कम से कम 20 मैच खेले हैं, न्यूज़ीलैंड का जीत-हार का रिकॉर्ड सबसे खराब है, 1-4 का, जिसमें उन्होंने आठ मैच जीते हैं और 32 हारे हैं।





हेनरी निकोल्स ओपनिंग की भूमिका में अच्छी तरह से फिट हो गए हैं, जिससे मध्यक्रम में विकेटकीपर मिशेल हे के लिए जगह बन गई है। लेगस्पिनर आदित्य अशोक का वडोदरा में अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन न्यूजीलैंड उनके साथ बना रह सकता है। दूसरा विकल्प जेडेन लेनोक्स की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी है जिसमें उंगलियों की ज्यादा भूमिका है।





भारत :- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और आयुष बडोनी





न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, निक केली, मिच हे (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमीसन, जैक फाउल्केस, माइकल रे, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, आदित्य अशोक, जोश क्लार्कसन।





मैच का समय- दोपहर 1.30 बजे



कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या डिज्नी हॉटस्टार पर

