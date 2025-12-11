Dharma Sangrah

इंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड की बढ़ी मुसीबत, 4 विकेट लेने वाला पेसर चलते टेस्ट से बाहर

Newzealand

WD Sports Desk

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (16:00 IST)
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर कंधे की चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाकी बचे मैच में गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण से बाहर हो गए हैं। बेसिन रिजर्व में पहले दिन क्षेत्ररक्षण के दौरान उनका कंधा जाम हो गया था।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की वेबसाइट के अनुसार, 32 वर्षीय टिकनर बाउंड्री रोकने के लिए डाइव लगाते समय घायल हो गए और उन्हें स्ट्रेचर पर ले इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
न्यूजीलैंड ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा, “ब्लैक कैप्स के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर वेलिंगटन में दूसरे टेस्ट के बाकी बचे मैच में गेंदबाजी या क्षेत्ररक्षण नहीं करेंगे, और उनके बल्लेबाजी करने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि पहले दिन बाउंड्री रोकने के लिए डाइव लगाते समय उनका कंधा डिसलोकेट हो गया था। टिकनर, जिन्हें कल रात इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, आज मैदान पर टीम के साथ जुड़ेंगे क्योंकि वह खेलने के लिए अपनी वापसी का समय तय करने के लिए आगे विशेषज्ञ मूल्यांकन का इंतजार कर रहे हैं।”
चोट से पहले, टिकनर ने वेस्टइंडीज को 205 रन पर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने पहले दिन की शानदार गेंदबाजी में चार विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड ने गुरुवार को अपनी पहली पारी 24/0 से शुरू की, और महत्वपूर्ण आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप मैच में मजबूत बढ़त बनाने पर नजर थी।

यह चोट इस सीरीज में न्यूजीलैंड की बढ़ती फिटनेस चिंताओं को और बढ़ा देती है, जिसमें तेज गेंदबाज मैट हेनरी और नाथन स्मिथ पहले ही बाहर हो चुके हैं। पहले पसंद के स्पिनर मिशेल सेंटनर भी बाहर हैं, जबकि तेज गेंदबाज विल ओ’रूर्के, बेन सियर्स और मैट फिशर घायल हैं या रिहैबिलिटेशन में हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल के हैमस्ट्रिंग चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गये है। न्यूजीलैंड ने उनकी जगह मिशेल हे को टीम में जगह दी है।

