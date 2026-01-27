क्या चौथे T-20I में न्यूजीलैंड भारत के सामने खोल पाएगा खाता?

rashifal-2026

, मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (18:01 IST)
INDvsNZ इस समय भारतीय टीम में एक खास तरह का आत्मविश्वास है, और जैसे-जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20I मैच पास आ रहा है, यह आत्मविश्वास सीरीज की मुख्य कहानी बन गया है। भारत ने पहले तीन गेम जीतकर पांच मैचों का मुकाबला पहले ही अपने नाम कर लिया है, लेकिन नतीजों से ज्यादा, उनके क्रिकेट के तरीके ने सबका ध्यान खींचा है।

मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के तहत, यह टीम इतने निडर इरादे से खेली है कि विरोधी टीम गेंद फेंके जाने से पहले ही अपने प्लान पर दोबारा सोचने लगती है। यह इस विश्वास के साथ खेला जाने वाला क्रिकेट है कि कोई भी टारगेट बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी स्थिति बहुत मुश्किल नहीं है। इस कहानी के केंद्र में अभिषेक शर्मा हैं। युवा ओपनर ने ऐसे बल्लेबाजी की जैसे उन्हें एक आसान सा निर्देश दिया गया हो: बॉल देखो, बॉल मारो, और जोर से मारो।

नागपुर में 35 गेंदों पर उनके 84 रन और गुवाहाटी में सिर्फ़ 20 गेंदों पर जबरदस्त 68 रन कोई लापरवाही नहीं थी, बल्कि सोचा-समझा आक्रामकता थी-ऐसी आक्रामकता जो गेंदबाजी टीम को पहले तीन ओवर में ही बैकफुट पर ला देती है। पुराने जमाने की भाषा में कहें तो, उन्होंने गेम जल्दी ही छीन लिया, और यह भारत के लिए बहुत कीमती रहा है।

कैप्टन सूर्यकुमार यादव की फ़ॉर्म में वापसी ने कहानी में एक और परत जोड़ दी है। 2025 की शुरुआत में एक खराब दौर के बाद, वह हर तरह से ऐसे बैटर दिखे हैं जो दो ओवर के अंदर मैच बदल सकते हैं। जहाँ कोई गैप नहीं लगता, वहाँ गैप ढूँढ़ने की उनकी काबिलियत ने एक बार फिर सभी को याद दिलाया है कि वह भारत के टी20 प्लान में इतने जरूरी क्यों हैं। रायपुर में ईशान किशन की वापसी वाली पारी, जो आत्मविश्वास के साथ खेली गई, ने भारत के बल्लेबाजी की गहराई को और दिखाया है।

भारतीय थिंक-टैंक को शायद सबसे ज़्यादा खुशी टीम के संतुलन से हुई है। शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या के साथ मध्य क्रम ने बिना ज़्यादा दिखावे के ठीक-ठाक काम किया है, जबकि गेंदबाजी ने एक अच्छी तरह से अभ्यास की हुई ईकाई की तरह काम किया है। जसप्रीत बुमराह ने कंट्रोल और इंटेलिजेंस के साथ लीड किया है, अर्शदीप सिंह ने लेफ्ट-आर्म वैरायटी दी है, और स्पिनर्स ने इंडियन कंडीशंस का इस्तेमाल मिस्ट्री के बजाय मैच्योरिटी के साथ किया है।

न्यूज़ीलैंड के लिए, कहानी बहुत अलग रही है। वनडे सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के बाद, वे T20I प्रारुप में इंडिया की तेज़ी का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स ने कड़ी टक्कर दी है, और कप्तान मिचेल सेंटनर ने अगुवाई दिखाई है, लेकिन टी20 क्रिकेट में कई मुख्य खिलाड़ी जरूरी मौकों पर चुप रहे हैं। इस प्रारुप में, हिचकिचाहट की अक्सर सज़ा मिलती है, और इंडिया ने ठीक वैसा ही किया है।

जैसे ही सीरीज़ चौथे टी20 के लिए डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए–वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आगे बढ़ रही है, यह मैच न्यूजीलैंड के खाते खुलने या नहीं खुलने के जवाब के तौर पर शुरु होगा।
भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कैप्टन), अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड टीम: मिशेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स (विकेटकीपर), मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन।

मैच का समय- शाम 7.00 बजे

कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर

