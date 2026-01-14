rashifal-2026

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

WD Sports Desk

, बुधवार, 14 जनवरी 2026 (13:30 IST)
INDvsNZ न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने भारत के कप्तान शुभमन गिल के खिलाफ राजकोट में खेले जाने वाले दूसरे एकदिवसीय मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

दोनों ही टीमों ने एक एक बदलाव किए हैं। भारत ने चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह नीतिश कुमार रेड्डी को जगह दी है। वहीं न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में महंगे साबित हुए आदित्य अशोक को बैठा कर लेनोक्स को मौका दिया है।
भारत :- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, मिच हे (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमीसन, जैक फाउल्केस, माइकल रे, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन

