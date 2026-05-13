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ओली पोप और जैक क्रॉली को इंग्लैंड टेस्ट टीम से बाहर किया गया

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Ollie Pope Jack Crawley
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Wed, 13 May 2026 (19:00 IST) Updated Date: Wed, 13 May 2026 (19:13 IST)
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ENGvsNZ इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले पहले टेस्ट के लिए जैक क्रॉली और ओली पोप दोनों को बाहर कर दिया है। चयनकर्ताओं ने बुधवार को यहां चार जून से शुरु होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए 15 सदस्यीय टीम में ने तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों डरहम के बल्लेबाज एमिलियो गे, हैम्पशायर के तेज गेंदबाज सोनी बेकर और समरसेट के कीपर-बल्लेबाज जेम्स रेव कोपहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया। इसी के साथ रेहान अहमद, मैथ्यू फिशर और ओली रॉबिन्सन भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है।

क्रॉली और पोप को बाहर करने से एशेज सीरीज की खराब फॉर्म के बाद शीर्ष में एक बड़ा बदलाव हुआ है। क्रॉली ने बल्ले से 27 की औसत से 273 रन बनाए, जबकि पोप ने तीन टेस्ट मैचों में मात्र 125 रन बनाए, इससे पहले कि उन्हें सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए बाहर कर दिया गया।

इंग्लैंड ने इसके बजाय काउंटी चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन करने वालों को इनाम देने का फैसला किया है। 26 साल के गे इस सीजन में डिवीजन वन के सबसे अच्छे बल्लेबाज में से एक रहे हैं, उन्होंने डरहम के लिए 92 की औसत से 552 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक शामिल हैं।
इस बीच, रीव इंग्लिश सिस्टम में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 22 साल के लेफ्ट-हैंडर ने पहले ही 12 फर्स्ट-क्लास सेंचुरी बना ली हैं – जो काउंटी चैंपियनशिप के इतिहास में 22 साल या उससे कम उम्र के किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक हैं। उन्होंने समरसेट और इंग्लैंड लायंस के लिए लगातार प्रभावित किया है।

पहले टेस्ट के लिये टीम इस प्रकार है :बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, गुस एटकिंसन, सोनी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रियू, ओली रॉबिनसन, जो रूट, जैमी स्मिथ, जोश टंग।

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