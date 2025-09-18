Festival Posters

भारत-पाक मुकाबला फिर से तैयार, एशिया कप में होगी आर-पार की जंग, सुपर 4 में होगी धमाकेदार टक्कर

WD Sports Desk

, गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (10:43 IST)
India vs Pakistan Asia Cup 2024 : पाकिस्तान ने बुधवार को यहां एशिया कप के ‘करो या मरो’ के ग्रुप ए मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अनुभवहीन बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करते हुए 41 रन से जीत दर्ज कर सुपर 4 में जगह बनाई, जहां रविवार को उसका सामना भारत से होगा। मैच एक घंटा देरी से शुरू हुआ क्योंकि पिछले मैच में भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने से पैदा हुए विवाद के बाद पाकिस्तान ने मैच से हटने की धमकी दी थी लेकिन बाद में सलमान आगा की टीम मैच के लिए मैदान पर उतरी।
 
सीनियर खिलाड़ी फखर जमां (36 गेंद में 50 रन) को छोड़कर एक बार फिर पाकिस्तान का शीर्ष क्रम विफल रहा। लेकिन मोहम्मद हारिस (18) और शाहीन शाह अफरीदी (14 गेंद में नाबाद 29 रन) ने टीम को नौ विकेट पर 146 रन के स्कोर तक पहुंचाया।
 
एसोसिएट देशों के लिए टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ 130 से ऊपर का कोई भी स्कोर मुश्किल हो जाता है क्योंकि गेंदबाजी का स्तर काफी बेहतर हो जाता है। और ऐसा ही मेजबान यूएई की टीम के साथ हुआ जो 17.4 ओवर में 105 रन पर सिमट गई। उसके लिए राहुल चोपड़ा ने 35 रन और ध्रुव पराशर ने 20 रन की पारी खेली।

अफरीदी ने 16 रन देकर दो विकेट लिए। हारिस रऊफ और अबरार अहमद को भी दो दो विकेट मिले।
 
अलीशान शराफू (12) और यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम (14) जल्द ही आउट हो गए। राहुल चोपड़ा और ध्रुव पराशर ने अपनी तरफ़ से कोशिश की, लेकिन वे बड़े शॉट नहीं लगा पाए। अंत में यूएई का बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त हो गया।
 
इससे पहले यूएई के तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दिकी ने चार विकेट और लुधियाना में जन्में बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह ने तीन विकेट हासिल किए लेकिन पाकिस्तान ने निचले क्रम ने उसे नौ विकेट पर 146 रन तक पहुंचा दिया।
 
सिद्दिकी (18 रन देकर चार विकेट) और सिमरनजीत (26 रन देकर तीन विकेट) ने यूएई के लिए किसी टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की।।
 
सिद्दिकी ने सैम अयूब को लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट किया जबकि साहिबजादा फरहान (05) भी जल्द ही उनका शिकार हो गए।
 
प्तान सलमान आगा (20 रन) को ध्रुव पराशर ने हैदर अली के हाथों कैच आउट कराया।
 
बीच के ओवरों में सिमरनजीत ने फखर जमां को आउट करने के बाद हसन नवाज और खुशदिल शाह के विकेट झटके।
 
मोहम्मद नवाज फिर सिद्दिकी की ‘आर्म बॉल’ पर आउट हुए।
 
अंत में शाहीन ने कुछ जबरदस्त शॉट लगाए जिससे स्कोर 150 के करीब पहुंच गया।
 
हारिस के रूप में सिद्दिकी ने चौथा विकेट लिया।

