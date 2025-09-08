Festival Posters

एशिया कप से पहले पाकिस्तान को मिला ट्राई सीरीज बूस्टर डोज, अगला लक्ष्य भारत

नवाज की हैट्रिक, पाकिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला जीती

WD Sports Desk

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (16:00 IST)
ट्राई सीरीज फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें एशिया कप में हल्के में नहीं लिया जा सकता। ट्राई सीरीज फाइनल जीतने वाली यह टीम बाबर और रिजवान की अनुपस्थिति में बेहतर लगी है। हालांकि इस सीरीज में श्रीलंका नहीं थी लेकिन पाकिस्तान इस सीरीज में अफगानिस्तान से बेहतर साबित हुई। यह सीरीज दुबई  शारजाह में खेली गई जहां एशिया कप भी होना है। ऐसे में पाकिस्तान ने मैदान को अच्छी तरह से परख लिया है।

अब टीम का अगल लक्ष्य भारत होने वाला है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पिछले 5 मैच बेहद करीबी रहे हैं और अंतिम ओवर में ही इसका फैसला हो पाया है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदुर के बाद अचानक से पाक टीम में थोड़ा बहुत ही सही आत्मविश्वास आना एक कड़ी प्रतियोगिता का सूचक लगता है। भले ही भारत की टीम नंबर 1 हो और पाकिस्तान की टीम नंबर 8 की लेकिन यह दबाव का मैच रहेगा।
बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज की हैट्रिक की बदौलत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रन से हराकर टी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला जीती।पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 141 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 15.5 ओवर में 66 रन पर आउट हो गई जो इस प्रारूप में उसका न्यूनतम स्कोर है। नवाज ने 19 रन देकर पांच विकेट लिए।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, ‘‘यह ऐसा विकेट था जहां 130-140 रन भी चुनौतीपूर्ण होते हैं और एक बार जब हम वहां पहुंच गए तो हमें पता था कि उनके लिए लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होगा।’’

पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी में फखर जमां ने 27, नवाज ने 25 और कप्तान आगा ने 24 रन का योगदान दिया। अफगानिस्तान की तरफ से कप्तान राशिद खान ने 38 रन देकर तीन विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम शुरू में ही लड़खड़ा गई। उसके केवल दो बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे जिनमें राशिद ने सर्वाधिक 17 रन बनाए।

Asia Cup 2025 में चक दे गर्ल्स ने सिंगापुर के खिलाफ दागे 1 दर्जन गोल!

