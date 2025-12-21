IPL Kids 156 रनों पर सिमटे, पाकिस्तान ने 191 रनों से हराकर जीता U19 Asia Cup

IPL के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे बल्ले से फ्लॉप हुए और पूरी भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के सामने 156 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रनों का लक्ष्य रखा था लेकिन भारत खिताबी मुकाबले में 191 रनों से हार गया।





348 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने विस्फोटक शुरुआत की पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अली राजा के ओवर में 21 रन बना डाले और दूसरे ओवर में कुल 32 रन हो गए।





लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे का विकेट जैसे ही गिरा विकेटों का पतन शुरु हो गया। आरोन जोर्ज 19 रन और वैभव सूर्यवंशी ने 26 रन बनाए। इसके बाद भारतीय टीम ने खराब शॉट्स खेले और बढ़ती रन गति के चलते विकेट गंवाते रहे।









ऐरन जॉर्ज (16) और वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों में (26) रन बनाकर पवेलियन लाैट गये। इसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण के आगे भारतीय बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सके और तू चल मैं आया की तर्ज पर विकेट गंवाते रहे। हालांकि भारत की आखिरी जोड़ी ने चौके, छक्के लगाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान दीपेश देवेंद्रन ने छह चौके और दो छक्के लगाते हुए (36) रनों की पारी खेली। उन्हें अली रजा ने आउट किया। भारतीय टीम 26.2 ओवर में 156 रन ही बना सकी और 191 रनों से खिताबी मुकाबला हार गई। किशन सिंह तीन रन बनाकर नाबाद रहे।11वें नंबर के गेंदबाज दीपेश देवंद्रन ने जोखिम लेकर 35 रन बनाए नहीं तो यह हार और बड़ी हो सकती थी। पाकिस्तान की ओर से अली राजा ने 4 और अब्दुल सुभान, मोहम्मद स्याम और हुजैफा हसन ने 2-2 विकेट लिए।पाकिस्तान का यह दूसरा अंडर 19 एशिया कप खिताब है। लेकिन पहला एकल खिताब है। इससे पहले वह भारत के साथ इस खिताब का संयुक्त विजेता रह चुका है।



