4 पाकिस्तानी मूल के अमेरीकी खिलाड़ियों के वीजा क्लियरेंस में देरी, भारत में खेलना है T-20I विश्वकप

पाकिस्तान मूल के चार अमेरिकी क्रिकेटर अली खान, शायन जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल कोलंबो में भारतीय उच्चायोग में निर्धारित मुलाकातों में शामिल होने के बाद आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप को लेकर भारत यात्रा के लिए वीजा क्लीयरेंस का इंतज़ार कर रहे हैं।
ये खिलाड़ी, जो वर्तमान में फरवरी टूर्नामेंट की तैयारी के अंतिम चरण के हिस्से के रूप में यूएसए टीम के साथ श्रीलंका में हैं, ने मंगलवार (13 जनवरी) को अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट पूरी कीं। हालांकि अपॉइंटमेंट के समय वीजा जारी नहीं किए गए, लेकिन यह समझा जाता है कि कोई औपचारिक अस्वीकृति नहीं हुई है, और अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आवेदन स्थापित संचालन प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में समीक्षा के तहत हैं।
आईसीसी के सूत्रों के अनुसार, सभी दस्तावेज अपॉइंटमेंट से पहले ठीक उसी तरह जमा किए गए थे जैसा कि आवश्यक था।सूत्र ने कहा, “आज सुबह श्रीलंका में भारतीय दूतावास में उनकी अपॉइंटमेंट थी। उन्होंने आईसीसी द्वारा अपॉइंटमेंट से पहले मांगे गए सभी कागज़ात पूरे कर दिए थे। अपॉइंटमेंट के समय, खिलाड़ियों को सूचित किया गया कि इस स्तर पर वीज़ा प्रोसेस नहीं किए जा सकते। बाद में शाम को, यूएसए मैनेजमेंट को भारतीय दूतावास से एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त हो गई है, जबकि विदेश मंत्रालय से अतिरिक्त जानकारी का अभी भी इंतज़ार है। एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उनसे आगे की प्रक्रिया के लिए संपर्क किया जाएगा। यही वर्तमान स्थिति है।”
इस मामले से परिचित अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह समीक्षा प्रक्रिया विशेष-श्रेणी के मामलों के लिए मानक है और भारतीय सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार इसे संभाला जा रहा है। यह स्थिति तब सार्वजनिक ध्यान में आई जब अली खान ने ‘वीज़ा अस्वीकृति’ का ज़िक्र करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अटकलें लगने लगीं।
पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों से जुड़े वीज़ा समीक्षाओं में ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीयता या टीम संबद्धता की परवाह किए बिना अतिरिक्त प्रशासनिक परतें शामिल रही हैं। इसी तरह की प्रक्रियाएं अतीत में मोईन अली, शोएब बशीर और उस्मान ख्वाजा जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों पर भी भारत यात्रा के दौरान लागू हुई हैं। इस प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने दोहराया कि आवेदन सक्रिय हैं और विचाराधीन हैं, और ऐसे मामलों में समय-सीमा अक्सर शुरुआती अपॉइंटमेंट से आगे बढ़ जाती है। इन मामलों में आम तौर पर कई डिपार्टमेंट से क्लीयरेंस और भारत के विदेश मंत्रालय से फाइनल मंज़ूरी की जरूरत होती है, यह प्रोसेस स्पोर्टिंग बॉडीज या मेजबान देश के ऑर्गनाइजर से अलग काम करता है।