49 ओवर के मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी

INDvsPAK पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने एशिया कप में टॉस जीतकर भारत के खिलाफ गेंदबाजी चुनी। बारिश के कारण दुबई के स्पोर्टस क्लब में टॉस का विलंब हुआ। यही कारण रहा कि अब मैच 50 ओवर की जगह 49 ओवर का खेला जाएगा।पिछले मैच की तुलना करें तो भारत ने अपनी अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है वहीं पाकिस्तान ने एक ऑफ स्पिनर के स्थान पर तेज गेंदबाज अब्दुल सुभान को जगह दी है।आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जोर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिग्यान कुंदू (कीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रम, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल