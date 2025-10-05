Dharma Sangrah

ICC Women World Cup में हुई बड़ी गलती, पाक कप्तान ने टॉस हारकर भी चुनी गेंदबाजी (Video)

ICC Women World Cup: भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

WD Sports Desk

रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (15:28 IST)
INDvsPAK पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ महिला विश्व कप मुकाबले में रविवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।पाकिस्तान की कप्तान फ़ातिमा सना ने टॉस जीतने के बाद कहा, ''पिच में नमी दिख रही है। आज हम अपनी प्लानिंग को अच्छे से अमल में लाने की कोशिश करेंगे। 250 के अंदर का कोई भी स्कोर अच्छा हो सकता है। हम उन्हें इसके अंदर रोकने की कोशिश करेंगे।हालांकि एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें यह सुनाई दे रहा है कि सना ने टेल्स बोला था जबकि सिक्का हैड पर गिरा और प्रस्तुतकर्ता को लगा कि सना ने हेड्स  बोला है।
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, ''हमने विश्व कप से पहले यहां एक अच्छी सीरीज खेली थी। हम सकारात्मक सोच के साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारी टीम में एक बदलाव है। अमनजोत कौर की जगह रेणुका सिंह आई हैं।

भारत XI: स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह

पाकिस्तान XI: मुनीबा अली, सदफ शम्स, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फ़ातिमा सना (कप्तान), रमी़न शमी़म, डायना बेग, सिद्रा नवाज (विकेटकीपर), नाशरा संदू, सादिया इकबाल

