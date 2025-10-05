ICC Women World Cup में हुई बड़ी गलती, पाक कप्तान ने टॉस हारकर भी चुनी गेंदबाजी (Video)

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, ''हमने विश्व कप से पहले यहां एक अच्छी सीरीज खेली थी। हम सकारात्मक सोच के साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारी टीम में एक बदलाव है। अमनजोत कौर की जगह रेणुका सिंह आई हैं।
It's time for some batting firepower— Star Sports (@StarSportsIndia) October 5, 2025
Pakistan win the toss and #TeamIndia will bat first!
Catch the LIVE action https://t.co/CdmEhf3jle#CWC25 #INDvPAK | LIVE NOW on Star Sports network & JioHotstar! pic.twitter.com/bqYyKrwFLt
Toss & Playing XI #TeamIndia have been put in to bat first in Colombo
One change as Renuka Singh Thakur comes in
Updates https://t.co/9BNvQl3J59#WomenInBlue | #CWC25 pic.twitter.com/96HPbFaoig
— BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025भारत XI: स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह