6 महीने बाद पैट कमिंस की शानदार वापसी, 3 विकेट लेकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला

AUSvsENG ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की शानदार वापसी हुई है और एडिलेड ओवल में खेले जा रहे एशेज के तीसरे टेस्ट में उन्होंने 3 विकेट लेकर मेहमान इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया है।







Australia managed to take eight wickets on a scorching hot day in Adelaide, but Jofra Archer and Ben Stokes are showing real fight.



The #Ashes wrap: https://t.co/lwRv8SZdLR pic.twitter.com/klfERIzOdw — cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025 गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया ने 2 बदलाव किए थे, कप्तान पैट कमिंस ने 3 और ऑफ स्पिनर नेथन लॉयन ने 2 विकेट लिए, दोनों गेंदबाजों ने कुल 5 विकेट साझा किए। इंग्लैंड के लिए पहले हैरी ब्रूक ने 45 रन बनाए और क्रीज पर कप्तान बेन स्टोक्स नाबाद 45 रन बनाकर खड़े हुए हैं।



सुबह 326 पर खेल शुरु करने वाली ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर में बल्ले से भी 50 रन और जोड़ दिए। गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने पिंक बॉल टेस्ट मैच का फॉर्म यहां भी दर्शाया और शानदार 54 रन बनाए। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया का कुल स्कोर 371 रनों पर पहुंच गया।गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया ने 2 बदलाव किए थे, कप्तान पैट कमिंस ने 3 और ऑफ स्पिनर नेथन लॉयन ने 2 विकेट लिए, दोनों गेंदबाजों ने कुल 5 विकेट साझा किए। इंग्लैंड के लिए पहले हैरी ब्रूक ने 45 रन बनाए और क्रीज पर कप्तान बेन स्टोक्स नाबाद 45 रन बनाकर खड़े हुए हैं।



PAT CUMMINS GETS JOE ROOT FOR THE 12TH TIME. pic.twitter.com/EXLV2K5k5J — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 18, 2025 इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 71 के स्कोर पर अपने चार विकेट गंवा दिये। जैक क्रॉली (नौ), ऑली पोप (तीन), बेन डकेट (29) और जो रूट (19) रन बनाकर आउट हुये। हैरी ब्रूक और कप्तान बेन स्टोक्स ने पारी को संभाला और तेजी के साथ रन भी बटोरे। 37वें ओवर में कैमरून ग्रीन ने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैरी ब्रूक का शिकार कर लिया। हैरी ब्रूक ने 63 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए (45) रनों की पारी खेली। जेमी स्मिथ (22), विल जैक्स (छह) और ब्राइडन कार्स बिना खाता खेले ही पेवलियन लौट गये। 168 पर आठ विकेट गिरने के संकट के समय बल्लेबाजी करने आये जोफ्रा आर्चर ने स्टोक्स के साथ मोर्चा संभाला।



सुबह के सत्र में ऑस्ट्रेलिया का नौवां विकेट 348 के स्कोर पर मिचेल स्टार्क (54) के रूप में गिरा। 92वें ओवर की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने नेथन लायन (नौ) को पगबाधा कर ऑस्ट्रेलिया की पारी का 371 के स्कोर पर अंत कर दिया। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने पांच विकेट लिये। ब्राइडन कार्स और विल जैक्स को दो-दो विकेट मिले। जॉश टंग ने एक बल्लेबाज को आउट किया।इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 71 के स्कोर पर अपने चार विकेट गंवा दिये। जैक क्रॉली (नौ), ऑली पोप (तीन), बेन डकेट (29) और जो रूट (19) रन बनाकर आउट हुये। हैरी ब्रूक और कप्तान बेन स्टोक्स ने पारी को संभाला और तेजी के साथ रन भी बटोरे। 37वें ओवर में कैमरून ग्रीन ने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैरी ब्रूक का शिकार कर लिया। हैरी ब्रूक ने 63 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए (45) रनों की पारी खेली। जेमी स्मिथ (22), विल जैक्स (छह) और ब्राइडन कार्स बिना खाता खेले ही पेवलियन लौट गये। 168 पर आठ विकेट गिरने के संकट के समय बल्लेबाजी करने आये जोफ्रा आर्चर ने स्टोक्स के साथ मोर्चा संभाला।

बेन स्टोक्स ने बहादुरी से मुकाबला किया, 151 गेंदों का सामना किया और चार घंटे से अधिक समय तक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 45 रन बनाए, लेकिन कप्तान को मैदान पर ज्यादा साथ नहीं मिला। दिन का खेल समाप्त होने के समय इंग्लैंड ने आठ विकेट पर 213 रन बना लिये है और बेन स्टोक्स (नाबाद 45) और जोफ्रा आर्चर (नाबाद 30) क्रीज पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने तीन विकेट लिये। स्कॉट बोलैंड और नेथन लॉयन को दो-दो विकेट मिले। कैमरन ग्रीन ने एक बल्लेबाज को आउट किया।





मैच के दौरान स्निको को लेकर भी काफी हंगामा हुआ, दोनों टीमों ने टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी निराशा साफ कर दी। इंग्लैंड क्रिस गैफेनी, तीसरे अंपायर, से नाराज थे, जिन्होंने पहले दिन एलेक्स कैरी के आउट न होने के विवाद के बाद, रियल-टाइम स्निकोमीटर के सबूत के आधार पर जेमी स्मिथ को कमिंस की गेंद पर कैच आउट दिया था।





स्मिथ कुछ देर पहले ही अजीब हालात में आउट होने से बचे थे, गैफेनी ने फैसला किया था कि गेंद उनके हेलमेट से लगी थी, जबकि टीवी तस्वीरों से लग रहा था कि गेंद ग्लव्स से लगी थी, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने तर्क दिया था (हालांकि गेंद स्लिप पर उस्मान ख्वाजा तक पहुंची थी या नहीं, यह एक अलग मामला था)। जो रूट को भी जीवनदान मिला, गैफेनी को यकीन नहीं था कि पैड पर लगा इनसाइड एज सीधे कैरी के ग्लव्स में गया था। इन सब बातों से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि इंग्लैंड ने एडिलेड में 40 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान में एक बार फिर कमजोर बल्लेबाजी करके अपनी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था।

