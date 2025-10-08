एशेज के पहले टेस्ट से बाहर पैट कमिंस, पूरी सीरीज ना खेल पाने का डर

ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कप्तान पैट कमिंस की इंग्लैंड के खिलाफ एशेज श्रृंखला में भागीदारी पर कोई फैसला नहीं लिया है मीडिया सूत्रों की मानें तो वह 5 मैचों की श्रृंखला से बाहर हो सकते हैं। 32 वर्षीय पैट कमिंस पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट मैच से बाहर रहेंगे जो 21 नवंबर से शुरु होगा। उनके नए स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ में खिंचाव की समस्या अभी भी जस की तस है।





कमिंस कमर की चोट से जूझ रहे हैं जो उन्हें संभवत: जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल के दौरान काम के अधिक बोझ के कारण लगी थी।कमिंस न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की श्रृंखला और एशेज से पहले शेफील्ड शील्ड मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। कमिंस ने जून में लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल में 4 दिन में 35.1 ओवर गेंदबाजी की थी। इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के बाद लंदन पहुंचे कमिंस के गेंदबाजी के भार में खिताबी मुकाबले के दौरान काफी वृद्धि देखी गई थी।





इस मैच में पहली पारी में 6 विकेट लेने के बाद तीसरे दिन सपाट पिच रही और दक्षिण अफ्रीका 280 रनों का पीछा कर ऑस्ट्रेलिया से विश्व टेस्ट चैंपियशिप की गदा छीन ले गई। इस मैच में कमिंस ने अपनी जान झोंक दी लेकिन अब चोट के कारण वह एशेज जैसी महत्वपूर्ण श्रृंखला से बाहर हो सकते हैं। हालांकि पैट कमिंस ने विश्व टेस्ट चैंपियशिप फाइनल के बाद कैरिबियाई दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुवाई की थी और टीम को 3-0 से जीत दिलाई थी।

