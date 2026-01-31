T20I World Cup से बाहर पैट कमिंस, टीम ऑस्ट्रेलिया ने किए 2 बदलाव

ICC Men T20I World Cup से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा है, जब स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को इसकी पुष्टि की।





कमिंस अभी तक चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और वह 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले इस ग्लोबल इवेंट में नहीं खेल पाएंगे। टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट को भी मूल 15 सदस्यीय टीम से बाहर कर दिया गया है।





बाएं हाथ के तेज गेंदबाज़ बेन ड्वारशुइस और बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ को संशोधित टीम में शामिल किया गया है। नेशनल सिलेक्टर टोनी डोडमाइड ने कहा कि ये बदलाव खिलाड़ियों की फिटनेस और टूर्नामेंट के दौरान संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए गए हैं।







उन्होंने कहा कि ड्वारशुइस की अच्छी गति से गेंद को स्विंग कराने और वेरिएशन का इस्तेमाल करने की क्षमता उपमहाद्वीप की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होगी।



डोडमाइड ने कहा, "पैट को अपनी पीठ की चोट से उबरने के लिए और समय चाहिए, इसलिए बेन एक तैयार विकल्प हैं जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाज़ी का विकल्प, मजबूत फील्डिंग और निचले क्रम में बल्लेबाज़ी की क्षमता प्रदान करते हैं।"

रेनशॉ को शामिल करने पर, डोडमाइड ने कहा कि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने हाल के दिनों में सभी फॉर्मेट में प्रभावित किया है और मध्य क्रम को अतिरिक्त मजबूती देता है, खासकर श्रीलंका में पूल चरणों के दौरान स्पिन-अनुकूल परिस्थितियों की उम्मीद है।





उन्होंने कहा, “मैट ने ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन हीट के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट में विभिन्न भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी बाएं हाथ की बल्लेबाज़ी भी मध्य क्रम को एक अलग पहचान देती है।”







ऑस्ट्रेलिया टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा।

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिचेल मार्श करेंगे और वे उस खिताब को फिर से हासिल करना चाहेंगे जो उन्होंने आखिरी बार 2021 में जीता था।