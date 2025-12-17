14.20 करोड़ में बिके प्रशांत वीर हैं यूपी के इस गांव से, जश्न में डूबा परिवार (Video)

पिता ने बताया कि कक्षा पांच के बाद से ही उसका रुझान क्रिकेट के प्रति हो गया। वह अपने उम्र के ज्यादा बड़े लोगों के साथ भी क्रिकेट खेलने जाता था। कक्षा आठ के बाद बेटा क्रिकेट की कोचिंग के लिए मैनपुरी चला गया था। सभी अभिभावकों को बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए उनकी रुचि के साथ उनका साथ देना चाहिए।
is a small-town cricketer from Amethi, Uttar Pradesh, who rose through domestic and age-group cricket without hype or privilege. He wasn't a prodigy, wasn't always selected, and often had to wait seasons for chances.
His journey was marked by:
IPL Auction के इतिहास के सबसे महंगे अपकैप्ड खिलाड़ी Prashant Veer के पैतृक आवास अमेठी (यूपी) में जश्न
प्रशांत वीर की मां ने बताया “ जब बेटे के बारे में इस तरह की खबर सुनी तो वह पल मेरे लिए बहुत भावुक पल था।हम अपने बेटे के सकुशल रहने की कमाना करते है। रुपया मिलना बड़ी बात नहीं है मेरे बेटे का वहां तक पहुंचना ही बड़ी बात है।”
— UP T20 League (@t20uttarpradesh) September 20, 2025प्रशांत वीर अमेठी तहसील मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर गूजीपुर गांव के रहने वाले है उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई।क्रिकेट में खेल की अभिरुचि भी उन्हें गांव से हुई।फिलहाल आज इस मुकाम पर पहुंचे इस लाल को सभी सलाम कर रहे है।