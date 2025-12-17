rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






14.20 करोड़ में बिके प्रशांत वीर हैं यूपी के इस गांव से, जश्न में डूबा परिवार (Video)

Advertiesment
हमें फॉलो करें Prashant Veer

WD Sports Desk

, बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (15:09 IST)
IPL Auction 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिये 14 करोड़ 20 लाख रुपये की कीमत में चुने गये प्रशांत वीर का परिवार बेटे की सफलता से गदगद है। युवा खिलाड़ी के पिता रमनेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि आईपीएल में चयन होना बेटे और परिवार के लिये गर्व का विषय है।

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अमेठी के प्रशांत वीर ने कीर्तिमान स्थापित किया है। चेन्नई सुपर किंग ने प्रशांत वीर के लिए 14.20 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इसकी खबर सुनते ही प्रशांत के घर में खुशी का माहौल हो गया। इलाके के लोग बधाई देने उनके घर पहुंचने लगे। पिता रमनेंद्र त्रिपाठी ने कहा “ मेरे बेटे का चयन आईपीएल में हुआ यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसा तो किसी भी हुनर मंद को मिल जाता है यह सम्मान ही मेरे लिए गर्व का विषय है। प्रशांत चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। बेटे को उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिली। टीम इंडिया में शामिल होना बेटे का अगला लक्ष्य है।”
पिता ने बताया कि कक्षा पांच के बाद से ही उसका रुझान क्रिकेट के प्रति हो गया। वह अपने उम्र के ज्यादा बड़े लोगों के साथ भी क्रिकेट खेलने जाता था। कक्षा आठ के बाद बेटा क्रिकेट की कोचिंग के लिए मैनपुरी चला गया था। सभी अभिभावकों को बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए उनकी रुचि के साथ उनका साथ देना चाहिए।

प्रशांत वीर की मां ने बताया “ जब बेटे के बारे में इस तरह की खबर सुनी तो वह पल मेरे लिए बहुत भावुक पल था।हम अपने बेटे के सकुशल रहने की कमाना करते है। रुपया मिलना बड़ी बात नहीं है मेरे बेटे का वहां तक पहुंचना ही बड़ी बात है।”
प्रशांत वीर अमेठी तहसील मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर गूजीपुर गांव के रहने वाले है उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई।क्रिकेट में खेल की अभिरुचि भी उन्हें गांव से हुई।फिलहाल आज इस मुकाम पर पहुंचे इस लाल को सभी सलाम कर रहे है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

1 करोड़ में बिके क्विंटन डिकॉक, यह बड़े नाम जो काफी सस्ते में बिके

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels