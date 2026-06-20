कृष्णा के 5 विकेट, हशमत का शतक, भारत के खिलाफ अफगानिस्तान 218 पर ढेर

Publish Date: Sat, 20 Jun 2026 (18:38 IST)
Updated Date: Sat, 20 Jun 2026 (18:45 IST)
AFGvsIND हशमतउल्लाह शाहिदी (102) के पहले शतक के बावजूद भारत ने प्रसिद्ध कृष्णा (23 रन पर पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत अफगानिस्तान को तीसरे और आखिरी वनडे में शनिवार को 44.2 ओवर में 218 रन पर समेट दिया। अफगानिस्तान के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद कृष्णा ने घातक गेंदबाजी से अफगान टीम को झकझोर दिया।
कृष्णा ने 36 रन तक जाते-जाते अफगानिस्तान के चार विकेट चटका दिए।कृष्णा ने शतक बना चुके हशमतउल्लाह शाहिदी को आउट कर अपना पांचवां विकेट लिया और अफगानिस्तान की पारी समेट दी। दो हाफ वाली पारी रही अफगानिस्तान की। पहले चार विकेट काफी जल्दी गिरे और टीम दबाव में आ गई। इसके बाद अजमत और हशमत की शतकीय साझेदारी ने उनकी जबरदस्त वापसी कराई और रन रेट भी 5 के ऊपर चला गया था। हालांकि, अजमत के आउट होने के बाद रनों की गति धीमी पड़ गई। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार हशमत को शॉर्ट गेंदों से टार्गेट किया जिस पर अधिकतम समय वह डक करते दिखे।
हशमत की पारी काफी धीमी रही जिसमें उन्होंने काफी डॉट गेंद खेली, लेकिन शायद उनके शतक के कारण ही टीम 45वें ओवर तक खेली और 200 का आंकड़ा पार कर सकी। प्रसिद्ध ने पावरप्ले में चार विकेट निकालने के बाद पारी का अंत किया और फिर पंजा खोलते हुए पारी का अंत किया।
36/4 से 218 का टोटल। यह अफ़गानिस्तान के कैप्टन के दिखाए गए साहस की बदौलत ही संभव हो पाया, जिन्होंने अपना पहला वनडे शतक बनाया। उन्होंने 131 गेंदों की अपनी शतकीय पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया। अज़मतुल्लाह उमरज़ई (50) के साथ उनकी 105 रन की पार्टनरशिप ने असल में इनिंग्स को वापस पटरी पर ला दिया, लेकिन पारी फिर से बिखर गई, आखिरी पाँच विकेट सिर्फ़ 20 रन पर खो दिए।
इंडिया के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार परफ़ॉर्मेंस दी, जिन्होंने अपने पहले पाँच ओवर में चार विकेट लिए। यह तेज़ बॉलिंग का एक शानदार प्रदर्शन था, एक ऐसी पिच पर जिसमें काफ़ी पेस और बाउंस था, साथ ही शुरुआत में कुछ लैटरल मूवमेंट भी था।
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