पंजाब टीम ने की स्टेडियम की पूजा, खिताब का सूखा खत्म होने की आस

पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 सीजन से पहले बुधवार को न्यू चंडीगढ़ के नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पूजा की।इस मौके पर टीम के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग, स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले और विकेटकीपिंग कोच ब्रैड हैडिन मौजूद थे। टीम ने आने वाले सीजन के लिए आशीर्वाद मांगा। फ्रेंचाइजी एक रोमांचक अभियान के लिए पूरी तरह से तैयार है।





पंजाब किंग्स अपने आईपीएल 2026 सीजन की शुरुआत 31 मार्च को अपने घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटन्स के खिलाफ करेंगे।पिछले सत्र में पंजाब किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 6 रनों से हारकर खिताब गंवा बैठे थे। इस बार ऐसा ना हो इस कारण पंजाब की पूरी टीम ने रनों का अंबार लगने वाले स्टेडियम में पूजा अर्चना की।







Mullanpur, tussi taiyaar ho? #IPL2026Auction pic.twitter.com/WKs6oGBTNt — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) December 16, 2025 आईपीएल 2026 के पंजाब किंग्स की टीम इस प्रकार है :- श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, अजमतुल्लाह ओमरजई, हरनूर सिंह पन्नू, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्को जानसेन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, विष्णु विनोद, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, वैशाख विजयकुमार, ज़ेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस और प्रवीण दुबे।

पंजाब किंग्स ने पिछली खिताबी हार के बावजूद श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान बनाए रखा है। टीम अभी भी उतनी ही मजबूत दिख रही है जितनी पिछले सत्र में थी। घरेलू खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ी का संतुलन बेहतरीन है। जिसके कारण यह टीम अभी भी खिताब की प्रबल दावेदार है। अब इस बार यह टीम वैसे ही जीत का सूखा खत्म करती है जैसे बैंगलोर ने पिछले साल किया, यह देखने वाली बात होगी।- श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, अजमतुल्लाह ओमरजई, हरनूर सिंह पन्नू, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्को जानसेन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, विष्णु विनोद, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, वैशाख विजयकुमार, ज़ेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस और प्रवीण दुबे।