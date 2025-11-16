Biodata Maker

पंजाब ने ऑस्ट्रेलियाई ग्लेन मैक्सवेल और जॉश इंग्लिस को किया रीलीज

, रविवार, 16 नवंबर 2025 (11:19 IST)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम पंजाब किंग्स ने 2026 की नीलामी से पहले ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप सेन, जॉश इंग्लिस, आरोन हार्डी और प्रवीण दुबे को रिलीज कर दिया है।टीम ने आज पांच खिलाड़ियों को रिलीज किये जाने की घोषणा की है। मैक्सवेल ने पिछले साल किंग्स के साथ अपना टीम के लिए तीसरा कार्यकाल खेला था, जबकि कुलदीप और आरोन ने पिछले सीजन में कोई मैच नहीं खेला था, जबकि प्रवीण केवल एक मैच में खेले थे।

टीम के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने कहा, “पिछले साल हमारा आईपीएल सीजन शानदार रहा था और यह हर एक खिलाड़ी की बदौलत संभव हुआ था, इसलिए मैं सबसे पहले रिलीज किए गए खिलाड़ियों को टीम में उनके योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अब हम नीलामी में उच्च-गुणवत्ता वाले विदेशी खिलाड़ियों को हासिल करने के लिए आक्रामक रूप से प्रयास करेंगे, जो हमारे मध्य-क्रम के पावर-हिटिंग और ऑलराउंडर विभागों में मौजूद कमियों को पूरी तरह से पूरा कर सकें। एक स्थिर कोर पर केंद्रित यह संतुलित दृष्टिकोण, एक गहरी और संतुलित टीम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो आईपीएल खिताब के लिए चुनौती पेश कर सके।”

पंजाब किंग्स के मुख्य कार्यकारी सतीश मेनन ने कहा, “हम सभी रिलीज किए गए खिलाड़ियों को पंजाब किंग्स परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य हमारी टीम के मजबूत भारतीय कोर को बनाए रखना था, जो दीर्घकालिक स्थिरता के लिए नितांत आवश्यक है। कप्तान श्रेयस अय्यर और अर्शदीप सिंह जैसे प्रमुख प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हासिल करके, हम नेतृत्व में स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। “

