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IPL 2026: पंजाब ने टॉस जीतकर गुजरात को थमाया बल्ला

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IPL 2026
BY: webdunia
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (19:25 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (19:32 IST)
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GTvsPBKS पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मंगलावार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया।

पंजाब किंग्स के लिए कूपर कोनोली, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन और जेवियर बार्टलेट विदेशी खिलाड़ी हैं।
वहीं गुजरात की टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स और अशोक शर्मा दो खिलाड़ी पदार्पण कर रहे हैं। टीम में फिलिप्स के अलावा कागिसो रबाडा, जोस बटलर और राशिद खान विदेशी खिलाड़ी हैं।

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