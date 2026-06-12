धर्मशाला में मौसम नहीं साफ, क्या पूरा हो पाएगा भारत बनाम अफगानिस्तान मैच

AFGvsIND हिमाचल के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मौसम साफ नहीं है जिससे भारत बनाम अफगानिस्तान मैच में खलल पड़ सकता है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में बारिश शुरु हो चुकी है और मौसम का बदलाव धर्मशाला में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि आमतौर पर 42 फीसदी वर्षा धर्मशाला में जून के महीने में ही होती है।





यही कारण है कि कल जब कप्तान शुभमनगिल और हशमतुल्लाह शाहिदी टॉस के लिए उतरेंगे तो दोनों कप्तानों के जहन में गेंदबाजी चुनना होगा।





मौसम विभाग के अनुसार 22 सेलसियस तापमान के साथ 51 फीसदी संभावना बारिश की बनी रहेगी। हालांकि यह पूरे मैच को धोने के लिए काफी नहीं रहेगी लेकिन खिलाड़ियों को कई बार अंदर बाहर होना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि 90 फीसदी बारिश दोपहर 2 से 4 के बीच होने की है तो उसके बाद फैंस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।





भारतीय टीम की बात करें तो टीम में कई नए चेहरे हैं। यशस्वी जायसवाल को विराट कोहली की जगह मौका मिला है। वहीं नीतिशकुमार रेड्डी और प्रिंस यादव की गेंदबाजी पर प्रबंधन की निगाहें रहेंगी। बल्लेबाजी में टीम के पास कई बड़े नाम है लेकिन रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें होंगी जिनका पिछला न्यूजीलैंड दौरा खास नहीं गया था। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह अगुआ होंगे और उनका साथ प्रसिद्ध कृष्णा को निभाना होगा।





शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने तीन वनडे श्रृंखला खेली हैं जिनमें से दो में उसे हार का सामना करना पड़ा था। मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर वह इस रिकॉर्ड में सुधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे।

गिल और रोहित के पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है, जबकि कोहली की अनुपस्थिति में तीसरे नंबर पर ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को उतारा जा सकता है।





वहीं अफगानिस्तान टीम की बात करें तो यह टीम समेद गेंद में उतनी कमजोर नहीं है जितनी लाल गेंद में। टीम के पास इब्राहिम जादरान और रहमतुल्लाह गुरबाज जैसे बल्लेबाज और अजमतुल्लाह उमरजाई और राशिद खान जैसे ऑरलाउंडर है। हालांकि टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण कमजोर दिख रहा है जो टीम को धर्मशाला के मैदान पर चुभ सकता है।चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट मैच में छह विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम को वनडे टीम में शामिल कर लिया गया है।





टीम इस प्रकार हैं:



भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, इशान किशन, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव।





अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इकराम अलिखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोती, फरीद अहमद मलिक, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान, जिया उर रहमान शरीफी।





समय:- दोपहर 1.30 बजे