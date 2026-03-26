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15,290 करोड़ रुपये में बिकी राजस्थान, इस अमेरिकी निवेशक ने खरीदी फ्रैंचाइजी

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Rajasthan
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (15:18 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (15:27 IST)
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एरिज़ोना के टेक उद्यमी कल सोमानी की अगुवाई में अमेरिकी निवेशकों के एक कंसोर्टियम ने राजस्थान रॉयल्स  को खरीदने के लिए करीब 15,290 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाई है। सोमानी, जो पहले से ही आरआर में हिस्सेदार हैं, अब अपने दो अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइजी का पूरा मालिकाना हक़ हासिल कर चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स ने ही साल 2008 में आईपीएल का पहला ख़िताब अपने नाम किया था।

सोमानी के नेतृत्व वाला यह ग्रुप उन चुनिंदा इंवेस्टर्स में शामिल है, जिन्हें नॉन-बाइंडिंग राउंड के बाद फ़ाइनल बिडिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। इस डील में न सिर्फ़ आरआर की 100 फ़ीसदी हिस्सेदारी शामिल है, बल्कि टीम के सभी ग्लोबल ब्रांडेड राइट्स भी दांव पर हैं। इसमें दक्षिण अफ़्रीका की पार्ल रॉयल्स और सीपीएल की बारबाडोस रॉयल्स जैसी टीमें भी शामिल हैं।

आईपीएल की आठ शुरुआती टीमों में से एक आरआर को साल 2008 में यूके की ‘इमर्जिंग मीडिया’ ने महज़ 67 मिलियन डॉलर में ख़रीदा था। इसका मालिकाना हक़ मनोज बडाले के पास है। उस दौर में एक डॉलर की क़ीमत लगभग 40 रुपये थी, जो अब बढ़कर 94 रुपये के करीब पहुंच गई है। इस गणित से देखें तो सोमानी ग्रुप की ताज़ा बोली 2008 की क़ीमत के मुक़ाबले रुपये में क़रीब 57 गुना ज़्यादा है।
दिलचस्प बात यह है कि 2008 में सबसे कम वैल्यू वाली टीम होने के बावजूद, दिवंगत शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने पहले ही सीजन में इतिहास रचते हुए ख़िताब अपने नाम किया था। हालांकि पिछले आईपीएल में टीम नौवें पायदान पर रही थी, लेकिन मैदान पर इस प्रदर्शन का टीम की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल, फ्रेंचाइजी की बाज़ार में क़ीमत हमेशा उनके खेल से अलग तय की जाती है।



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