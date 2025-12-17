rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2 साल से टीम इंडिया से बाहर फिर भी राजस्थान ने 7.2 करोड़ में खरीदा इस स्पिनर को

Advertiesment
हमें फॉलो करें Ravi Vishnoi

WD Sports Desk

, बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (13:15 IST)
आईपीएल मिनी नीलामी में रवि बिश्नोई 7.2 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बनकर  सबसे महंगे ‘कैप्ड’ भारतीय खिलाड़ी रहे।गौरतलब है कि रवि विश्नोई टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। एशिया कप 20222 टूर्नामेंट में ढेरों विकेट निकालने के बाद भी वह निराश नहीं हुए और वह लखनऊ के लिए आईपीएल खेलते रहे।  बिश्नोई ने आईपीएल 2022 के 23 मैचों में 25.25 की औसत और 6.96 की इकॉनमी रेट के साथ 24 विकेट लिए।उन्होंने साल 2023 में टीम इंडिया में वापसी कर 11 मैचों में 18 विकेट चटकाये। इस बार वह राजस्थान की जर्सी में नजर आएंगे।

बिश्नोई भारतीय क्रिकेट में एक युवा और आक्रामक लेग-स्पिनर के तौर पर उभरे हैं। वह अपनी तेज गति की लेग-स्पिन और गुगली के लिए जाने जाते हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म प्रभावशाली रहा है। बिश्नोई ने टी20 विश्व कप के बाद से भारत के लिए किसी भी स्पिनर की तुलना में सबसे ज्यादा (18) मैच खेले हैं और कुल 25 विकेट झटके हैं, जो वरुण (32) के बाद सबसे अधिक हैं। हालांकि आईपीएल 2025 में बिश्नोई का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ नौ विकेट लिए थे और 10.83 की खराब इकॉनमी से गेंदबाजी की थी।
अंडर 19 विश्वकप 2020  में लिए सर्वाधिक विकेट

भारत अंडर 19 विश्वकप 2020 का उपविजेता रहा। बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में दो खिलाड़ियों ने किला लड़ाया। बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और गेंदबाजी में रवि विश्नोई ने। विश्नोई की घूमती हुई गेंदो का बांग्लादेश के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। अपने 10 ओवर के स्पैल में उन्होंने 30 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 17 विकेट झटके।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बॉन्डी बीच के पीड़ितों के लिए मैच में AUSvsENG खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels