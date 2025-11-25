धोनी के शहर में RO-KO के लिए दीवानगी, पहले वनडे के लिए टिकटों की होड़

रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।मंगलवार सुबह 9 बजे से टिकटों की बिक्री शुरू होने से पहले ही हजारों लोगों की भीड़ स्टेडियम पहुंच गई। कई फैंस तो देर रात ही टिकट काउंटर के बाहर पहुंच गए ताकि सुबह सबसे पहले टिकट खरीदने वालों में उनका नाम शामिल हो सके।





टिकट बिक्री के लिए स्टेडियम के वेस्ट गेट के पास 6 काउंटर लगाए गए हैं। सुबह 9 बजे मिलनी शुरू हो गई। टिकट खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है।एक व्यक्ति अधिकतम दो टिकट खरीद सकेगा। जेएससीए ने महिला दर्शकों के लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था की है। वहीं, दो काउंटर ऑनलाइन टिकट बुक कराने वालों को टिकट उपलब्ध कराएंगे। शेष तीन काउंटर आम दर्शकों के लिए रखे गए हैं।





सुबह होने से पहले ही स्टेडियम के चारों ओर लंबी कतारें नजर आने लगीं। कई युवाओं ने रातभर स्टेडियम परिसर में ही इंतजार किया। सुबह करीब 7 बजे के बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त जवान बुलाने पड़े। स्टेडियम के इर्द-गिर्द माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय दिखाई दिया।





King Kohli has arrived in his kingdom. pic.twitter.com/hfB4MmpWKA — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) November 25, 2025

प्रशासन ने बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिसबल तैनात किया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की गई है, जबकि पार्किंग स्थलों और प्रवेश मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिसकर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हैं।



प्रशासन ने बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिसबल तैनात किया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की गई है, जबकि पार्किंग स्थलों और प्रवेश मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिसकर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हैं।

स्टेडियम प्रबंधन के अनुसार, ऑनलाइन टिकट की बिक्री पहले ही बड़ी संख्या में हो चुकी है और अब ऑफलाइन काउंटरों पर सीमित संख्या में टिकट उपलब्ध हैं।क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर खास रोमांच है क्योंकि काफी समय बाद रांची में एकदिवसीय मुकाबला आयोजित हो रहा है।





जेएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि टिकट बिक्री की सभी तैयारियां पहले की पूरी कर ली गई है। वहीं टिकट खरीदने के दौरान भगदड़ या किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।





उन्होंने कहा कि टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करते पकड़ा जाता है, तो उसके पास से जब्त सभी टिकट रद्द कर दिए जाएंगे। पर्याप्त संख्या में टिकट उपलब्ध हैं। दर्शक लाइन में लगकर आराम से टिकट प्राप्त कर सकेंगे।

