सबसे ज्यादा बेस प्राइस के साथ अश्विन ILT20 की नीलामी में शामिल हुए

WD Sports Desk

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (13:30 IST)
संन्यास ले चुके भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने पहली आईएलटी20 नीलामी में अपना बेस प्राइस 1 लाख 20 हजार अमेरिकी डॉलर (लगभग एक करोड़ छह लाख रुपए) रखा है, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा है। यह नीलामी 1 अक्टूबर को दुबई में होगी।हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने वाले अश्विन, आईएलटी20 नीलामी की लंबी सूची में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका बेस प्राइस सात अंकों में हैं। अगर उन्हें चुना जाता है, तो आईएलटी20 उनकी पहली विदेशी टी20 लीग होगी।

39 वर्षीय अश्विन उन 24 भारतीयों में शामिल हैं जो नीलामी की लंबी सूची में हैं, जिसमें अभी तक लगभग 800 खिलाड़ी शामिल हैं। आईएलटी20 को हर फ्रेंचाइजी से विश लिस्ट मिलने के बाद इस हफ़्ते अंतिम सूची तैयार की जाएगी।आईएलटी20 का चौथा संस्करण 2 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच खेला जाएगा, जिसमें छह टीमें शामिल हैं। अश्विन ने टूर्नामेंट के लिए पूरी उपलब्धता दर्ज कराई है, जिसके बाद उनके बीबीएल में जाने की संभावना है, जहां चार टीमों ने सीजन के उत्तरार्ध के लिए उन्हें टीम में शामिल करने में रुचि दिखाई है।

कोच कमेंटेटर या विदेशी लीग का क्रिकेटर, क्या बनना पसंद करेंगे रविचंद्रन अश्विन?

आईएलटी20 फ्रेंचाइजियों ने जुलाई में अपने रिटेंशन और सीधे साइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। प्रत्येक टीम रिटेंशन और सीधे साइनिंग पर 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक खर्च कर सकती है, शेष राशि 8 लाख अमेरिकी डॉलर की नीलामी राशि में जोड़ी जाएगी। एक फ्रेंचाइजी अपनी पूरी 20 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि खर्च कर सकती है, लेकिन उसे कम से कम 15 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे। आईएलटी20 के नियमों के अनुसार, फ्रेंचाइजी नीलामी के बाहर अधिकतम दो वाइल्डकार्ड खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ढाई लाख अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त खर्च कर सकती हैं।
टीम संयोजन नियमों के अनुसार, प्रत्येक फ्रेंचाइजी को वाइल्डकार्ड को छोड़कर, कम से कम 19 और अधिकतम 21 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। पूर्ण सदस्य देशों से कम से कम 11 खिलाड़ी, यूएई से चार, कुवैत से एक, सऊदी अरब से एक और अन्य एसोसिएट देशों से दो खिलाड़ी होने चाहिए।फ्रेंचाइजी के पास एक राइट-टू-मैच (आरटीएम) कार्ड भी होगा, लेकिन वे इसका इस्तेमाल केवल यूएई के किसी खिलाड़ी को वापस खरीदने के लिए कर सकते हैं। वह खिलाड़ी फ्रेंचाइजी की डेवलपमेंट टीम या 2025 की टीम का हिस्सा होना जरूरी है।(एजेंसी)

