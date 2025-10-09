Biodata Maker

रिंकू सिंह के पीछे पड़ी दाउद की D कंपनी, अंडरवर्ल्ड ने मांगी 5 करोड़ की फिरौती

WD Sports Desk

, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (12:59 IST)
एशिया कप फाइनल में विजयी चौका में रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के बयान को माने तो यह धमकी किसी और की नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के दाउद इब्राहिम की डी कंपनी ने दी है। रिंकू सिंह से 5 करोड़ रुपए बतौर फिरौती मांगे गए हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक रिंकू सिंह को 3 बार फरवरी से अप्रैल के बीच वेस्टइंडीज में मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद ने धमकी भरे मैसेज भेजे थे। 1 अगस्त को इन दोनों को कैरिबियाई प्रशासन ने भारतीय एजेंसियों को सौंप दिया जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई।

रिंकू कुछ साल पहले तब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे, जब उन्होंने यश दयाल के ओवर में लगातार पांच छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL मैच जिताया था और तब से उन्हें भारतीय टीम में एक फिनिशर के रूप में देखा जाने लगा था।

रिंकू के करियर ग्राफ में हालांकि पिछले कुछ समय में थोड़ी गिरावट देखी गई है और वह टी 20 विश्व कप (T20 World Cup) के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने में असफल रहे (वह स्टैंड बाई पर थे)।
 
आईपीएल 2024 में उन्होंने केवल 113 गेंदों का जबकि 2025 के सत्र में केवल 134 गेंदों का सामना किया था, जिससे उनकी भूमिका कम होने का संकेत मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि 2024 में वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ही केकेआर के मुख्य रणनीतिकार थे।

