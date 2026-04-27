संकटमोचक नहीं, बस रिंकू: कहर ढाने के बाद रिंकू सिंह ने दिया दिल जीतने वाला बयान, तोड़ा युवराज का रिकॉर्ड

Rinku Singh IPL में हमेशा से ही सुर्खियां बटोरते आएं हैं, कभी “फिनिशर”, कभी “लॉर्ड रिंकू” और अब नया नाम संकटमोचन” लेकिन दिलचस्प बात ये है कि खुद रिंकू को इनमें से कोई भारी-भरकम नाम पसंद नहीं। उनका सीधा जवाब है: “रिंकू ही ठीक है।”

लखनऊ के खिलाफ मैच: जब रिंकू बने असली हीरो Kolkata Knight Riders और Lucknow Super Giants के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में रिंकू सिंह ने वो कर दिखाया, जो बड़े-बड़े मैच विनर्स भी हर बार नहीं कर पाते। 51 गेंदों पर नाबाद 83 रन, 7 चौके और 5 छक्के ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि दबाव में खेली गई एक मैच जिताऊ पारी की कहानी है। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में भी रिंकू ने चौका जड़कर टीम को जीत दिला दी।

सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, फील्डिंग में भी उन्होंने 5 कैच पकड़कर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।

“संकटमोचन” नाम पर रिंकू का जवाब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे पूछा गया कि क्या अब उन्हें “रिंकू संकटमोचन” कहा जाए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए साफ मना कर दिया।

उनका जवाब था:“नहीं, रिंकू ही अच्छा है।” रिंकू जमीन से जुड़े रहना जानते हैं।





RINKU SINGH SMASHED 4 SIXES IN THE FINAL OVER AGAINST DIGVESH RATHI.



- An iconic 83 (50) by Rinku. pic.twitter.com/V6dFUvtBWl — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 26, 2026

उनकी जीत की स्ट्रेटजी रिंकू ने बताया कि जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं, तब तक टीम दबाव में होती है। ऐसे में उनका फोकस होता है:

मैच को आखिर तक ले जाना

रिस्क कम लेना

सिंगल-डबल से स्ट्राइक रोटेट करना

खराब गेंद का इंतजार कर बड़ा शॉट खेलना

यही वजह है कि वो आज के सबसे भरोसेमंद फिनिशर बनते जा रहे हैं। 20वें ओवर का “रिंकू शो”

इस मैच का सबसे धमाकेदार पल आया आखिरी ओवर में — रिंकू सिंह ने 20वें ओवर में लगातार 4 छक्के जड़ दिए। और अगर आपको 2023 याद हो, तो वही रिंकू ने 5 गेंदों पर 5 छक्के मारकर मैच जिताया था।

यानी IPL इतिहास में वो ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 20वें ओवर में 4+ छक्के दो बार लगाए हैं — जो अपने आप में रिकॉर्ड है।

रिकॉर्ड्स की बात करें तो… Yuvraj Singh, Ravindra Jadeja जैसे दिग्गज भी इस मामले में उनसे पीछे हैं

20वें ओवर में सबसे ज्यादा बार 4+ छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब रिंकू के नाम है IPL में उनका स्ट्राइक रेट 140+ और औसत भी शानदार है

क्यों खास हैं रिंकू सिंह? रिंकू सिर्फ बड़े शॉट्स लगाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वो “सिचुएशन प्लेयर” हैं जो मैच की जरूरत समझते हैं और उसी हिसाब से खेलते हैं। जब टीम मुश्किल में होती है, तब उनका बल्ला सबसे ज्यादा बोलता है — और यही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है।