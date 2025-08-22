Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






38 पर 4 विकेट के बाद आए रिंकू सिंह, जड़ दिए 48 गेंदों में 108 रन (Video)

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rinku Singh

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (12:50 IST)
टीम मुश्किल में हो तो रिंकू सिंह अपनी टीम को काउंटर अटैकर करके बचा ही लेते है। ऐसा आईपीएल और भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में तो बहुत दिखा था लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थानीय लीग में यह नजारा एक बार फिर देखने को मिला जब रिंकू सिंह पिच पर तब उतरे जब टीम के 4 विकेट महज 38 रनों पर गिर चुके थे। लेकिन उसके बाद रिंकू सिंह ने महज 48 गेंदो में 108 रन बना दिए।
कुछ साल पहले तब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे, जब उन्होंने यश दयाल के ओवर में लगातार पांच छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL मैच जिताया था और तब से उन्हें भारतीय टीम में एक फिनिशर के रूप में देखा जाने लगा था।

रिंकू के करियर ग्राफ में हालांकि पिछले कुछ समय में थोड़ी गिरावट देखी गई है और वह टी 20 विश्व कप (T20 World Cup) के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने में असफल रहे (वह स्टैंड बाई पर थे)।
 
आईपीएल 2024 में उन्होंने केवल 113 गेंदों का जबकि 2025 के सत्र में केवल 134 गेंदों का सामना किया था, जिससे उनकी भूमिका कम होने का संकेत मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि 2024 में वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ही केकेआर के मुख्य रणनीतिकार थे।
 
केकेआर के पूर्व थिंक-टैंक प्रमुख ने जिस तरह से रिंकू का इस्तेमाल किया, उससे यह संकेत मिलता है कि उनकी योजनाओं में अलीगढ़ के इस बाएं हाथ के खिलाड़ी की भूमिका बहुत सीमित थी।

एशिया कप टी-20 से पहले कहा जा रहा था कि  उनके चयन की स्थिति थोड़ी अस्थिर नजर आती है। लेकिन इस पारी के बाद उन्होंने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए है। अगर वह ऐसी 2-3 पारी खेल देते हैं तो अगले वर्ष की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए स्वतः पसंद होंगे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

INDvsPAK मैच को मिली मंजूरी तो Boycott Asia Cup ट्रैंड ने पकड़ी आग

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels