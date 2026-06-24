IPL में सबसे ज्यादा Pay Cut किसका? ऋषभ पंत की घर वापसी के बीच सामने आई बड़ी लिस्ट

IPL 2027 से पहले हुए एक बड़े ट्रेड ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ऋषभ पंत (Rishabh Pant) एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स (DC) की जर्सी में नजर आएंगे, जबकि स्टार चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) अब लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का हिस्सा बन चुके हैं। यह डील हाल के वर्षों की सबसे चर्चित खिलाड़ी अदला-बदली में से एक मानी जा रही है।

दिल्ली लौटे ऋषभ पंत, 12 करोड़ रुपये की हुई सैलरी कटौती ऋषभ पंत ने अपने IPL करियर के शुरुआती नौ सीजन दिल्ली कैपिटल्स के साथ बिताए थे। 2016 से 2024 तक उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए 111 मैच खेले और टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल रहे। 2021 से 2024 के बीच उन्होंने 43 मुकाबलों में टीम की कप्तानी भी की।



Announcement



Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL.



Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore.



More Details https://t.co/64HeOX143I… pic.twitter.com/tIEvj7fgNo — IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026

हालांकि IPL 2025 मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, जो उस समय IPL इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। लेकिन दो निराशाजनक सीजन के बाद LSG ने बड़ा फैसला लेते हुए पंत को रिलीज कर दिया। अब ट्रेड के जरिए उनकी दिल्ली में वापसी हुई है, लेकिन इस बार उनकी फीस 15 करोड़ रुपये होगी। यानी उन्हें 12 करोड़ रुपये का बड़ा पे-कट झेलना पड़ा है।

दिल्ली वापसी के बाद यह ट्रेड पंत के लिए किसी "घर वापसी" से कम नहीं माना जा रहा है।







LSG में फ्लॉप रहा पंत का कप्तानी और बल्लेबाजी का सफर लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंत को टीम का कप्तान बनाकर बड़ी उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन न तो कप्तानी और न ही बल्लेबाजी में वे उम्मीदों पर खरे उतर सके।

दो सीजन में पंत ने LSG के लिए 28 मैच खेले, जिनमें 581 रन बनाए। उनके बल्ले से एक शतक और दो अर्धशतक निकले। कप्तान के तौर पर भी उनका रिकॉर्ड निराशाजनक रहा। 28 मैचों में टीम को सिर्फ 10 जीत मिलीं, जबकि 18 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा।



IPL 2026 में स्थिति और खराब हो गई, जब लखनऊ सुपर जायंट्स 14 मैचों में सिर्फ 4 जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर रही। पंत ने पूरे सीजन में 312 रन बनाए और सिर्फ एक अर्धशतक लगा सके।

ट्रेड के बाद पंत ने सोशल मीडिया पर LSG के विदाई पोस्ट को शेयर करते हुए सिर्फ तीन शब्द लिखे— "Thank You Team", जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया।

कुलदीप यादव की LSG में एंट्री, स्पिन अटैक को मिलेगा नया धार

इस हाई-प्रोफाइल ट्रेड में दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सबसे सफल गेंदबाजों में से एक कुलदीप यादव को खो दिया है। कुलदीप 2022 से दिल्ली के लिए खेल रहे थे और पांच सीजन में उन्होंने 65 मैचों में 72 विकेट लेकर खुद को टीम के सबसे भरोसेमंद विकेट-टेकर के रूप में स्थापित किया।

अब वह 13.50 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले कुलदीप के लिए यह भी एक तरह की "घर वापसी" मानी जा रही है। LSG को उम्मीद होगी कि कुलदीप की मौजूदगी टीम के स्पिन विभाग को नई मजबूती देगी।

IPL इतिहास में सबसे बड़े पे-कट वाले खिलाड़ी ऋषभ पंत की 12 करोड़ रुपये की सैलरी कटौती भले ही बड़ी दिखती हो, लेकिन IPL इतिहास का सबसे बड़ा पे-कट अभी भी वेंकटेश अय्यर के नाम दर्ज है।

वेंकटेश अय्यर: 23.75 करोड़ से 7 करोड़ (कटौती 16.75 करोड़) सैम करन: 18.5 करोड़ से 2.4 करोड़ (कटौती 16.1 करोड़)

ऋषभ पंत: 27 करोड़ से 15 करोड़ (कटौती 12 करोड़) पंत और कुलदीप का IPL रिकॉर्ड एक नजर में

ऋषभ पंत (LSG के लिए) मैच: 28 रन: 581 औसत: 26+ स्ट्राइक रेट: 136 शतक: 1

अर्धशतक: 2 कुलदीप यादव (DC के लिए) मैच: 65 विकेट: 72 टीम के प्रमुख विकेट-टेकर

पांच सीजन तक दिल्ली के स्पिन अटैक की रीढ़ दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुआ यह ट्रेड सिर्फ दो खिलाड़ियों की अदला-बदली नहीं, बल्कि दोनों टीमों की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। अब सभी की नजरें IPL 2027 पर होंगी, जहां पंत एक बार फिर दिल्ली को सफलता दिलाने की कोशिश करेंगे, जबकि कुलदीप लखनऊ के लिए मैच विनर बनने की चुनौती संभालेंगे।