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Live Match के दौरान ई-सिगरेट पीते दिखे रियान, फैंस ने लगाई लताड़, देखें VIDEO

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riyan parag vape hindi news
BY: कृति शर्मा
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (12:13 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (12:30 IST)
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Riyan Parag Vaping : आईपीएल 2026 में Rajasthan Royals ने Punjab Kings की जीत की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा स्कोरकार्ड की नहीं, बल्कि कप्तान Riyan Parag के एक ऑफ-फील्ड मोमेंट की रही। लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान सामने आई एक क्लिप में पराग ड्रेसिंग रूम में कथित तौर पर वेप (Vape Smoke) का इस्तेमाल करते नजर आए, और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

ये घटना RR की 223 रन के लक्ष्य का पीछा करते वक्त दूसरी पारी के 16वें ओवर के आसपास की बताई जा रही है। खास बात ये रही कि उसी समय पराग 16 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौटे थे। मैच अपने हाई-प्रेशर मोमेंट में था, लेकिन कैमरे में कैद ये छोटा सा सीन पूरे मैच की कहानी पर भारी पड़ गया। जहां एक तरफ टीम शानदार जीत की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ यह क्लिप ऑनलाइन बहस का केंद्र बन गई।
 
मामला सिर्फ ‘ऑप्टिक्स’ तक सीमित नहीं है। आईपीएल के नियमों के मुताबिक ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम परिसर में स्मोकिंग सख्त तौर पर प्रतिबंधित है, सिवाय तय जगहों के। इसके अलावा भारत में ई-सिगरेट और वेप पर Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 के तहत बैन है—जिसमें उत्पादन, बिक्री, खरीद और इस्तेमाल तक पर रोक है। ऐसे में अगर यह क्लिप सही पाई जाती है, तो मामला सिर्फ नियमों के उल्लंघन से आगे बढ़कर कानूनी पहलू भी ले सकता है।
 
दिलचस्प बात यह है कि इस सीजन में Rajasthan Royals पहले भी एक विवाद में फंस चुकी है। टीम मैनेजर Romi Bhinder को डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के मामले में Board of Control for Cricket in India की एंटी-करप्शन यूनिट ने नोटिस दिया था और बाद में 1 लाख रुपये का जुर्माना और चेतावनी भी मिली थी। ऐसे में पराग का ये नया मामला टीम के लिए एक और हेडलाइन बन गया है।

मैदान पर बात करें तो RR ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। 223 रन का बड़ा लक्ष्य उन्होंने 6 विकेट रहते हासिल कर लिया। हालांकि पराग की अपनी पारी छोटी रही, लेकिन टीम के बाकी बल्लेबाज़ों ने जिम्मेदारी उठाते हुए मैच खत्म किया। इसके बावजूद, जीत के जश्न पर यह विवाद भारी पड़ता नजर आया।

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सीजन की बात करें तो पराग के लिए यह साल पहले से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कप्तानी का दबाव, बल्लेबाजी में अस्थिरता और अब यह ऑफ-फील्ड विवाद, तीनों मिलकर उनके ऊपर नजरें और भी टिका रहे हैं। अभी तक लीग की ओर से इस क्लिप पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस तेज है और सभी की नजरें संभावित एक्शन पर टिकी हैं।
 
कुल मिलाकर, यह एक ऐसा मामला बन गया है जहां मैच की जीत साइड स्टोरी बन गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती हैऔर क्या पराग इस विवाद से बाहर निकलकर मैदान पर फिर से फोकस ला पाते हैं या नहीं।

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About Writer कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें

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