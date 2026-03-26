खराब फॉर्म के बीच रोहित शर्मा ने शुरु किया नेट सत्र पर पसीना बहाना (Video)

Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (17:03 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (17:14 IST)
2 साल से मुंबई इंडियन्स की कप्तानी से हटने के बाद रोहित शर्मा इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। कई क्रिकेट विश्रलेशकों का यह मानना है कि रोहित शर्मा का यह आखिरी सत्र भी हो सकता है।
भारतीय टी-20 टीम को विश्वकप जिताने के बाद रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया था। इसके बाद उन्होंने टेस्ट टीम से भी संन्यास ले लिया। वह सिर्फ एक ही प्रारुप (एकदिवसीय मैच) खेलते हैं और उसमें भी अब कप्तान नहीं है।
उनका हालिया वनडे फॉर्म भी खराब ही रहा है। जिसमें वह न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज में एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। सुगबुगाहट यह भी थी कि क्या रोहित शर्मा को इस बार मुंबई अंतिम ग्यारह में भी मौका देगी या नहीं।
लेकिन हाल ही में फ्रैंचाइजी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह नेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुंबई उनको सलामी बल्लेबाजी से नहीं हटा रही इसका संकेत मिल गया है।
रोहित शर्मा के बीते कुछ आईपीएल सत्र भी अच्छे नहीं कहे जा सकते। हालांकि अभी तक का उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। 272 मैचों में अब तक वह 29 की औसत और 132 की स्ट्राइक रेट से 7046 रन बना चुके हैं। इसमें 2 शतक और 47 अर्धशतक शामिल हैं।